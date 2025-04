Calcio a 5, vittorie di Catania, Feldi e Napoli nel 24° turno di Serie A

Andato in archivio il 24° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Catania ha dato seguito al filotto di vittorie, espugnando il campo di Genzano. Un 4-1 perentorio degli etnei, con le reti di Pulvierenti (doppietta), Bocao e di El Ayyane. Siddi è andato a segno per i padroni di casa. Compagine siciliana sempre davanti a tutti, con un punto di vantaggio su Eboli e due su Napoli.

Feldi vittoriosa di misura (3-2) nella trasferta di Benevento. È accaduto tutto nella ripresa. Ospiti a segno con Etzi, Calderolli e con un’autorete di Volonnino, mentre per la formazione beneventana si sono fatti trovare pronti all’appuntamento De Crescenzo e Titon. Ancora più tirato il derby tra la compagine partenopea e Avellino. Dopo l’1-1 del primo tempo, frutto dei gol di Mazzoleni e di Kenji, nel secondo gli azzurri hanno firmato il tabellino con Guilhermao (doppietta), de Lima e ancora con Mazzoleni, vanificando le due marcature di Pina e la seconda di Kenji. In definitiva 5-4 per i vesuviani.

Netta l’affermazione per L84 contro Manfredonia: neroverdi vittoriosi per 8-4, con Cuzzolino e Braga sugli scudi. Punti importanti in ottica playoff per la squadra piemontese. Ha risposto presente anche la Roma, vittoriosa contro il Padova in trasferta: 2-1 per i giallorossi, coi gol di Isgro e di Fortino. Giampaolo ha realizzato per i veneti. Capitolini in quarta posizione in graduatoria.

Confronto pirotecnico tra Pesaro e Cosenza, con l’Italservice che l’ha spuntata 5-4: padroni di casa chiamati alla rimonta, sotto 1-4. Il cartellino rosso a Marchio per i calabresi ha cambiato gli equilibri e Patias negli ultimi scampoli della partita è stato decisivo. Punti fondamentali per la permanenza nella categoria. A completamento della giornata, il poker della Fortitudo Pomezia contro l’Active Network e la vittoria per 4-3 di Sala Consilina contro Treviso.