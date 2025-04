Calcio femminile: definita la sede della Finale di Coppa Italia

Arriva una notizia importante dal mondo del calcio femminile. La finale valida per la Coppa Italia 2024-2025 che vedrà confrontarsi Juventus e Roma si giocherà il prossimo 17 maggio (ore 18:00) in Lombardia, precisamente presso il suggestivo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. L’annuncio è stato comunicato nella giornata di oggi, mercoledì 2 aprile, dalla FIGC.

Non si tratta certamente di una scelta causale. L’impianto comasco, situato nei pressi del celeberrimo lago, ha già ospitato in passato eventi del circuito femminile, specchio di un ottimo movimento locale individuabile non solo nella squadra che si sta (ottimamente) comportando del Campionato di Serie A, ma anche nella compagine Como 1907, attualmente militante in Eccellenza.

Nell’ultimo atto si sfideranno due tra le realtà più impattanti dei tempi recenti, come dimostrano le cinque passate edizioni, vinte proprio da una di queste due squadre. Le bianconere hanno staccato il pass eliminando la Fiorentina, e andranno a caccia della quarta Coppa dopo quella alzata nel 2019, 2022 e 2023. Le giallorosse invece, trionfatrici lo scorso anno, hanno superato il Sassuolo, con l’obiettivo di tenere il trofeo a casa dopo averlo ottenuto anche nel 2021 in quel di Reggio Emilia.

La Finale di Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile sarà visibile gratuitamente su RAI 2. Prevista inoltre la diretta su Sky. In streaming sarà invece disponibile su RAI Play e NOW.