Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile: programma, orario, tv, streaming

L’appuntamento è per domani, venerdì 23 febbraio (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD). Dopo aver mantenuto la propria presenza nella Lega A della Nations League, la Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo per la prima della due amichevoli in programma nei prossimi giorni. Al ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli – Firenze, le azzurre affronteranno l’Irlanda e sarà una partita molto particolare.

Dopo quasi 18 anni e 139 presenze, Sara Gama lascerà la Nazionale. Sul rettangolo verde toscano disputerà la sua ultima gara in un percorso nel quale la giocatrice in forza alla Juventus si è battuta in campo e fuori sui temi delle pari opportunità. Un’avventura iniziata in azzurro il 17 giugno 2006 a Mariupol, in Ucraina, in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Fu quella la prima di 139 partite che hanno portato il difensore della Vecchia Signora a diventare la quarta calciatrice italiana per numero di presenze in Nazionale, disputando quattro Europei (2009, 2013, 2017 e 2022) e il Mondiale del 2019.

Il tecnico Andrea Soncin vorrà renderle omaggio per quanto ha saputo dare nel corso della sua esperienza con la maglia dell’Italia. Compagine tricolore, poi, motivata per quanto messo in mostra nel percorso citato in Nations League. In particolare, l’affermazione in terra di Spagna, contro le campionesse del mondo, è stato l’emblema di una qualità che le giocatrici nostrane hanno.

L’amichevole tra Italia e Irlanda di calcio femminile sarà trasmessa domani (venerdì 23 febbraio) da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, in programma al ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli – Firenze.

ITALIA-IRLANDA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 23 febbraio

18.15 Italia vs Irlanda aal ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli – Firenze – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-IRLANDA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport