Calcio femminile, Italia bloccata sullo 0-0 dall’Irlanda nella partita d’addio di Sara Gama alla Nazionale

In una giornata che verrà ricordata in futuro per l’ultima apparizione in azzurro di Sara Gama, arriva un pareggio a reti bianche tra Italia e Irlanda al Viola Park’ di Bagno a Ripoli (provincia di Firenze) in un incontro amichevole di preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali internazionali di entrambe le compagini.

Un risultato che non può soddisfare appieno le Azzurre, favorite della vigilia sulla carta forti di un bilancio oltremodo favorevole di 6 vittorie e 1 pari nei sette precedenti. La squadra del CT Andrea Soncin, che andrà a caccia quest’anno della qualificazione per gli Europei 2025, non è riuscita a trovare la via del gol nonostante un buon predominio sul piano del gioco.

Primo tempo senza grandi sussulti fino al recupero, in cui un cross deviato di Piemonte è finito fuori di poco. Qualche emozione in più nella ripresa, con l‘Irlanda vicina all’1-0 in occasione della rete annullata a Quinn per fuorigioco e l’Italia che ha sprecato un’occasione clamorosa all’80’ con Catena da ottima posizione.