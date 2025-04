Berrettini può regalare a Sinner la certezza del n.1 dopo la squalifica! Gli scenari a Montecarlo

Jannik Sinner sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà in campo agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con 10.330 punti all’attivo, ma ne perderà 600 nelle prossime settimane (400 per la semifinale a Montecarlo e 200 per i quarti a Madrid) e dunque si presenterà nella Capitale con all’attivo 9.730 punti.

Il vincitore degli ultimi due Australian Open potrebbe giocare nella Città Eterna da numero 1 del mondo, ma non ne ha ancora la matematica certezza. Il tedesco Alexander Zverev, al momento secondo nella graduatoria internazionale con 7.645 punti, potrebbe infatti operare il sorpasso, ma non deve più sbagliare un colpo nel mese all’orizzonte: deve vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e il torneo ATP 500 di Barcellona per balzare a quota 9.895, dunque appena davanti all’azzurro.

Il prossimo impegno per il teutonico sarà nel Principato, dove si giocherà dal 6 al 13 aprile. Zverev godrà di un bye e quindi esordirà direttamente al secondo turno, dove potrebbe incrociare Matteo Berrettini. Il romano, reduce dai quarti di finale ai Miami, affronterà un qualificato al debutto e poi potrebbe sfidare il numero 2 del ranking ATP. L’azzurro potrebbe dare una mano all’amico Jannik Sinner, insieme a cui ha vinto l’ultima Coppa Davis.

Se Berrettini, capace di fare partita alla pari con Taylor Fritz in Florida pochi giorni fa, dovesse riuscire a battere il tedesco, reduce da una serie di risultati deludenti dopo la finale persa agli Australian Open, allora consegnerebbe a Sinner la certezza di giocare da Roma da numero 1 del mondo e dunque di superare i tre mesi di squalifica senza avere subito il tanto temuto sorpasso in classifica. Se non dovesse farcela Berrettini? Potrebbe riuscirci Lorenzo Musetti che, dopo un qualificato e il vincente di Lehecka-Korda, avrebbe la possibilità di sfidare il teutonico.