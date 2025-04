Ben Healy scherza con Pogacar: “Quando ti ritiri?”. Ma la risposta indica l’anno esatto…

Tadej Pogacar ha dominato la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, attaccando nel cuore della Redoute e scappando via sul tratto più iconico della Doyenne. Il fuoriclasse sloveno si è imposto in questa Classica Monumento per la terza volta in carriera e ha ampliato il proprio palmares in cui spiccano anche tre Tour de France, un Giro d’Italia, un Mondiale, quattro Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, due Freccia Vallone, tre Strade Bianche. Tutto ad appena 26 anni.

Il capitano della UAE Emirates-XRG sta scrivendo autentiche pagine di storia del grande ciclismo, è stato capace di firmare la mitica doppietta Giro-Tour che mancava dal 1998 e poi ci ha aggiunto il trionfo iridato. In maglia arcobaleno ha già conquistato tre Classiche Monumento ed è lanciato verso nuovi record, si sta comportando da autentico dominatore del pedale e in carriera ha già conquistato 95 successi. Lo rivedremo all’opera tra qualche settimana al Giro del Delfinato in avvicinamento al Tour de France.

La forza di Tadej Pogacar tramortisce la concorrenza e tanti avversari sono sconsolati, perché quando se lo ritrovano in partenza sanno che sarà molto difficile vincere quella gara. È successo anche oggi, quando il balcanico ha attaccato ed è stato incontenibile per l’intera concorrenza: Giulio Ciccone ha smosso le acque alle sue spalle sia sulla Redoute che sulla successiva Roche-aux-Faucons, soltanto l’irlandese Ben Healy gli ha tenuto la ruota e poi l’abruzzese ha prevalso nella volata per la seconda piazza.

Al termine della Liegi si è consumato un simpatico siparietto tra Healy e Pogacar. L’irlandese ha chiesto all’avversario, in maniera scherzosa, quando si ritirerà. Lo sloveno ha replicato in maniera altrettanto simpatica con un divertito: “Ho un contratto fino al 2030… forse quell’anno“. In effetti il Campione del Mondo ha firmato un rinnovo quinquennale con la UAE Emirates-XRG e scadrà proprio nell’anno che ha pronunciato oggi pomeriggio.

Staremo davvero a vedere se deciderà di appendere la bicicletta al chiodo ad appena 32 anni (è nato il 21 settembre 1998) e se sarà davvero sazio del proprio palmares, in cui al momento mancano Milano-Sanremo (quest’anno terzo alle spalle di Mathieu van der Poel e Filippo Ganna), Parigi-Roubaix (secondo un paio di settimane fa, è caduto durante il duello con van der Poel) e Vuelta di Spagna.

SIPARIETTO HEALY-POGACAR: “QUANDO TI RITIRI”