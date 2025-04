Basket, l’Olimpia Milano batte senza problemi Cremona e punta alla top 4

Si è appena concluso all’Unipol Forum di Assago l’anticipo della ventisettesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e la Vanoli Cremona. Un derby lombardo che per i padroni di casa era un viatico importante nella loro caccia a uno dei primi quattro posti in classifica, mentre per gli ospiti un successo insperato in trasferta voleva dire la quasi matematica salvezza. Ecco come è andata.

Il match si sblocca dopo un minuto di gioco con il canestro di Mannion e Milano che subito cerca di imporre il proprio ritmo, con un buon Tonut che tra falli subiti, assist e canestri guida il primo allungo dei padroni di casa. Risponde Cremona con le triple di Willis, ma è sull’asse Diop/Tonut che l’Olimpia resta avanti. Prova a resistere la squadra ospite, sempre affidandosi a Willis, ma nel finale di primo quarto nuovo strappo biancorosso e il primo quarto si chiude sul 27-18.

A inizio secondo quarto salgono in cattedra LeDay e Brooks, che provano a dare la spallata decisiva, sfiorando con la marcatura di Bortolani il +20. Ma non demorde Cremona, che si affida soprattutto a Davis e Owens per provare a restare in partita, ricucendo in parte il gap, con una tripla proprio di Davis che vale la singola cifra di svantaggio. Risponde Milano con Tonut nel finale per il 54-43 con cui si va al riposo, con 17 punti per Armoni Brooks per Milano e 12 per Payton Terrell Willis per Cremona.

Parte forte Cremona nella ripresa, con un 2+1 e una tripla per il -7 e match che resta aperto. Botta e risposta tra Willis e Brooks da oltre l’arco, coi due giocatori scatenati oggi. Ancora Brooks rilancia sul +15 Milano e ora sembra che i ragazzi di Messina possono gestire, con le triple di Tonut e Mannion che valgono il +23. Match ormai indirizzato, con i 25 punti di Brooks, e l’EA7 Emporio Armani Milano chiude il terzo quarto avanti 87-59.

Due palle perse di Milano permettono a Cremona di iniziare meglio l’ultimo quarto, ma la tripla di Tonut rilancia l’Olimpia, che deve solo gestire il vantaggio. Si scatena Mannion, che subisce anche un fallo antisportivo, con 5 punti che valgono il +30 e match ufficialmente chiuso. Milano che tocca quota 100 punti con ancora quasi 6 minuti da giocare. È, così, un lunghissimo garbage time quello che si vive al Forum di Assago (con l’ingresso dei giovani Suigo e Garavaglia – entrambi a segno – per Milano) e, alla fine, Milano vince 118-83. Top scorer, ovviamente, è Armoni Brooks con 29 punti, con anche 21 di Nico Mannion, 16 di Giordano Bortolani, 14 di Stefano Tonut e 13 di Zach LeDay. Per Cremona, invece, 21 punti per Payton Terrell Willis, 14 punti di Corey Davis e 13 per Tariq Owens.