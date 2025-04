Basket: Leonardo Totè, 36 punti da incorniciare, ma a Napoli non bastano

Il paradosso della giornata di Leonardo Totè è che quanto fatto oggi non basta a Napoli per andare a espugnare una coriacea Reggio Emilia, che si è sfogata della propria eliminazione in Champions League con un 89-86 che fa da mantenimento nella corsa verso le posizioni che possono anche portare verso la quarta (alias: fattore campo a favore almeno nei quarti playoff).

La giornata del centro del club partenopeo, però, è da ricordare: 36 punti, 12 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate, 10/15 da due, 2/3 da tre, 10/13 in lunetta, 10 falli subiti, 48 di valutazione. Per lui i 36 punti e i 12 rimbalzi sono record personale in Serie A, come pure le 4 schiacciate e la valutazione di 48.

In linea generale, in questo campionato si tratta della seconda miglior performance realizzativa in assoluto dietro ai 42 che Jaylen Hands, in maglia Varese, ha realizzato lo scorso 30 marzo contro Scafati nel corso della 24a giornata. Superati i 35 di Justin Gorham (Tortona, contro Trento il 1° marzo) ed Elijah Stewart (Scafati, 3 novembre 2024 contro Cremona). Ed è evidentemente anche la miglior performance italiana dell’anno: la precedente apparteneva ai 32 di Nico Mannion alla seconda di campionato contro Tortona, il 6 ottobre, quando ancora vestiva la maglia di Varese.

Ma non solo: per Totè è record di valutazione in questa stagione eguagliato. 48 l’aveva messo a segno anche Miro Bilan il 25 gennaio 2025 contro Varese, nel corso della 17a giornata. E per il nativo di Negrar è senz’altro un onore essere accostato a uno dei più splendidi esempi di tecnica in movimento che la Serie A abbia conosciuto nel suo passato recente e, ovviamente, anche presente. Prima di oggi la performance italiana di maggior impatto l’aveva realizzata Matteo Librizzi, 40 di valutazione alla settima giornata il 10 novembre contro la Virtus Bologna.