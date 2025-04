Basket femminile: Sassari è salva, Alpo retrocede in A2 dopo una stagione

Il Banco di Sardegna Sassari conserva il suo posto in Serie A1 femminile. In gara-3 del secondo e decisivo turno dei playout, la squadra guidata da Antonello Restivo supera per 76-67 la MEP Pellegrini Alpo, condannando le venete alla retrocessione in Serie A2 dopo un’unica stagione nel massimo campionato. Decisiva la capitana Debora Carangelo con 22 punti, come anche Sparkle Taylor con 24; dall’altra parte 12 per Blessing Ejiofor.

Se tensione dev’esserci, questo non traspare dal roboante primo quarto di Sassari, che si lancia subito sul 20-2 con Toffolo, Carangelo, Natali, Begic e Taylor: 5 minuti di grande qualità da parte del Banco, che mette a nudo tutte le debolezze di Alpo. Le ospiti riescono a risalire parzialmente con Frustaci e Rainis, ma Taylor firma il +19 dopo 10′ (30-11). L’attacco sardo rallenta nel secondo periodo e questo permette ad Alpo, se non altro, di restare con alcune speranze e la coppia Ejiofor-Tulonen che riesce a contare qualcosa. Ad ogni modo, dopo 20′ è 39-22.

Resta, ad ogni modo, piuttosto elevato il controllo sul confronto da parte delle padrone di casa, che superano a più riprese i 20 punti di vantaggio nel terzo quarto. All’atto pratico, però, il canovaccio rimane più o meno quello del secondo periodo, con Alpo che riesce sempre a rispondere colpo su colpo, contando anche su una buona serata di Frustaci. Aria di recupero, però, non se ne vede, perché Sassari soltanto nel finale, a risultato praticamente acquisito, lascia per strada qualche punto, rimanendo comunque con quei nove di vantaggio che consentono alla Serie A1 di mantenere una presenza in Sardegna.

Una stagione, quella del Banco, che partiva sotto premesse un po’ diverse anche in funzione di un roster comunque di discreto valore, certamente non da secondo turno dei playout. Difficile fin dall’inizio, invece, l’annata di Alpo, con una sola vittoria in stagione regolare a fronte di 19 sconfitte.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-MEP PELLEGRINI ALPO 76-67

SASSARI – Peana ne, Nieddu ne, Begic* 7, Carangelo* 22, Toffolo* 4, Natali* 11, Taylor* 24, Diallo 4, Grattini 4, Spiga Trampana ne. All. Restivo

ALPO – Parmesani* 6, Keller 2, Rosignoli 3, Spinelli 9, Moriconi* 10, Frustaci* 11, Rainis 2, Ejiofor* 12, Tulonen* 10, Soglia 2. All. Soave