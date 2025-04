Basket, vittorie casalinghe per Fenerbahce e Panathinaikos nei playoff di Eurolega

L’Eurolega di basket 2025 inizia la serie dei quarti di finale dei playoff, con due sfide valide per gara-1 andate in scena questa e completate da pochi minuti ovvero Fenerbahce Istanbul-Paris Basketball e Panathinaikos Atene-Efes Istanbul: scopriamo insieme come sono andate.

Il Fenerbahce Istanbul rispetta il fattore campo battendo la sorpresa stagionale Paris Basketball per 83-78 e andando così sull’1-0 nella serie. Sono però i transalpini ad iniziare meglio con un primo quarto da 18-22, subendo però il rientro dei turchi nella seconda frazione (31-20 di parziale) che consente al ‘Fener’ di andare negli spogliatoi sul punteggio di 49-42. Nella ripresa il Paris reagisce e trova la forza per rimettere la freccia (56-58), con il Fenerbahce che non ci sta e si riprende il vantaggio seppur minimo alla terza sirena (63-62). Nel quarto conclusivo gli ospiti hanno un ultimo sussulto (71-72) prima di subire il break di 5-0 dei padroni di casa che forse indirizza la partita sui binari giusti. Hifi prova a tenere a galla Paris (80-78), ma Hayes-Davis e Baldwin mettono il sigillo sul 83-78 con cui esulta il Fenerbahce di fronte al proprio pubblico per il primo successo nella serie. Wade Baldwin trascina i suoi con 15 punti al pari di Nigel Hayes-Davis (14), con 21 punti di Nadir Hifi e 19 di Tyson Ward tra le fila dei parigini.

Successo interno anche per i campioni in carica del Panathinaikos Atene, che all’OAKA Altion piegano la resistenza dell’Efes Istanbul per 87-83. Gli ateniesi partono bene con un primo parziale da 21-18, con gli ospiti che innestano le marce alte nel secondo quarto e volano a +8 all’intervallo lungo (40-48). Al rientro dagli spogliatoi l’Efes non cala l’intensità e va anche a +12 (43-52), con il Panathinaikos che fatica a contenere l’offensiva turca e limita i danni dopo 30’ di gioco (64-72). Nella frazione decisiva i biancoverdi tentano il tutto per tutto, pareggiano i conti (78-78) ed operano la fuga che vale la vittoria, con l’Anadolu che non riesce a replicare nei minuti finali: finisce 87-83, con Ergin Ataman che infligge una prima sconfitta alla sua ex squadra grazie alla doppia doppia di uno scatenato Juancho Hernangomez (20 punti e 16 rimbalzi) e ai 15 punti di Kendrick Nunn – 17 punti equamente divisi tra Shane Larkin e Vincent Poirier per la compagine di coach Luca Banchi.