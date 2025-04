Basket femminile: Dojkic manda Schio in finale, Venezia rimonta Campobasso all’overtime

Famila Schio in finale scudetto con una tripla di Ivana Dojkic a 9 secondi dalla fine, Umana Reyer Venezia nuovamente in vantaggio nella serie di semifinale contro Campobasso dopo una rimonta vincente, sigillata peraltro al termine di un tempo supplementare. Questo il responso di una serata di playoff da ricordare sull’asse che va tra San Martino di Lupari e la città molisana.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-UMANA REYER VENEZIA 79-86 dts

Primi minuti già ad alto ritmo, con Kuier, Fassina e Cubaj che spingono per il 3-8 Venezia, respinto prima dalle triple di Quinonez e poi da Kunaiyi-Akpanah e Madera (15-8, parziale di 12-0). La Reyer trova punti da Nicolodi, ma Campobasso risponde colpo su colpo anche se a fine primo quarto è 22-21. Le ospiti sorpassano con quattro in fila di Pan, ma è sotto canestro che le ospiti soffrono parecchio, dato che Kunaiyi-Akpanah, Ziemborska e Madera (che può colpire in molti modi) che rispondono a Cubaj, Pan e Santucci. Entra in scena anche Trimboli, a metà gara è 45-39.

Il duo formato da Kunaiyi-Akpanah e Quinonez spinge Campobasso sul +9 (50-41), poi Venezia incassa anche il quarto fallo di Santucci. Si continua a elastico, alla Reyer si fa anche male Kuier (caviglia, anche se poi tornerà in campo). Con qualche giro in lunetta le ospiti restano vicine, solo che poi arrivano Madera e Trimboli per il +9 Magnolia (62-53). Smalls con un gioco da tre fissa il punteggio sul 62-56 a 10′ dalla fine, ma Madera e Kunaiyi-Akpanah fanno toccare alle padrone di casa i 10 punti di vantaggio (68-58) a ‘8’57”. Lentamente, ma inesorabilmente, arriva però il recupero da parte della formazione ospite, che con Santucci che fa tutto il possibile prima del quinto fallo, con Smalls, Kuier e soprattutto Villa che in un modo o nell’altro riescono a far rientrare le orogranata, arrivano fino al 75-75 a 22″ dal termine. L’ultimo attacco della Magnolia è affidato a Morrison, che deraglia, ma c’è il tocco di Smalls a un secondo dalla fine: timeout dopo il quale, però, cambia poco: overtime. Nei 5′ extra, però, l’attacco molisano si blocca più di quello veneziano, che ha nel gioco da tre punti di Pan a 1’39” dalla fine e nei liberi di Smalls del 79-84 a -21″ il fattore decisivo. Finisce 79-84 e il fattore campo torna dalla parte della Reyer.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – 20 Quinonez, 14 Kunaiyi-Akpanah e Madera

VENEZIA – 16 Smalls, 13 Santucci, 12 Cubaj e Kuier

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-FAMILA WUBER SCHIO 50-53 (0-3)

Si comincia decisamente a basso punteggio, con le due squadre che di fatica ne fanno parecchia a trovare il canestro. Meno di tutte ne fa Andrè, spina nel fianco per l’Alama, che però passa da Robinson e più ancora Bickle per reggere l’urto a fine primo quarto (12-17). L’attacco di Schio diventa silente per metà secondo periodo, il tempo che basta a Del Pero, Gilli e Simon per siglare un parziale di 10-0. Laksa interrompe i lunghi problemi offensivi scledensi, ma a segnare dal campo è solo lei prima del 2/2 dalla lunetta di Salaun che porta il punteggio di metà gara sul 23-24.

Al rientro in campo si accende D’Alie, che con 5 di fila apre la strada alla tripla di Bickle del 31-26. Andrè, Dojkic e Keys ribaltano però del tutto la situazione (31-34), poi realizza di nuovo D’Alie per il -1 e quindi si ferma tutto per due minuti, fino all’1/2 di Robinson della parità. In un modo o nell’altro, Schio resta avanti di uno (36-37) a 10′ dal termine, ma è evidente come tutta l’incertezza sia presente nel palasport giallonero. Schio prova la fuga da finale scudetto con Dojkic e Salaun, ma ancora D’Alie risponde da tre, la seguono Robinson e Simon per il 46-42 (parziale 8-0). Verona, Laksa e Sottana riescono a ricucire fin sul 48-48 a 2’28” dalla fine, Del Pero firma il +2, Sottana dalla lunetta pareggia, poi Dojkic, a 9 secondi dalla fine, segna da tre per il 50-53. Del Pero cerca di forzare l’overtime, ma sbaglia e dunque il Famila vola in finale.

TOP SCORER

SAN MARTINO DI LUPARI – 14 D’Alie, 9 Bickle, Robinson

SCHIO – 18 Andrè, 9 Laksa, 8 Sottana, Salaun