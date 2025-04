World Baseball Classic 2026: l’Italia sogna una squadra con tante potenziali stelle MLB

Manca ormai meno di un anno alla fase finale del World Baseball Classic 2026, in programma dal 5 al 17 marzo tra Stati Uniti, Portorico e Giappone. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa edizione (2023), in cui i ‘paisà’ azzurri superarono in maniera rocambolesca la fase a gironi perdendo poi ai quarti di finale contro la selezione nipponica.

Il baseball tricolore sogna di ripetere quell’exploit anche nel 2026, in attesa di scoprire nei prossimi mesi quali saranno effettivamente i giocatori a disposizione del nuovo manager Francisco Cervelli (scelto dalla federazione per sostituire Mike Piazza). La rosa potrebbe infatti essere composta da alcuni top player naturalizzati della MLB che aumenterebbero inevitabilmente il potenziale dell’Italia.

Una possibile line-up ipotizzata da World Baseball Network sarebbe formata dai vari Anthony Volpe, Sal Frelick, Brandon Nimmo, Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone, Nicky Lopez, Brett Sullivan, Johnny Deluca e Thomas Saggese. Tra i possibili nomi in lizza ci sono anche Anthony Rizzo, Michael Conforto, Cavan Biggio, Vinny Capra, David Fletcher, Dominic Fletcher, Alberto Mineo e Joey Loperfido.

Situazione simile anche per la rotazione iniziale, che dovrebbe essere aperta da Samuel Aldegheri (primo pitcher italiano in MLB nel 2024) con alle sue spalle magari Alessandro Ercolani, Ryan Castellani, David Festa, Andre Pallante, Joey Lucchesi o Slade Cecconi. Questi discorsi sono comunque ancora prematuri, ma il conto alla rovescia sta entrando nel vivo in vista di un infuocato gruppo B del World Baseball Classic 2026 in cui gli Azzurri se la vedranno a Houston con Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna ed un’altra squadra proveniente dalle qualificazioni.