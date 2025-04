Baseball: debutta la Serie A, vincono San Marino e Parma

Si è avviato il girone A della Serie A del baseball italiano, che prende le mosse con il superclassico tra San Marino e Fortitudo Bologna, ma anche con Parma-Reggio Emilia. Andiamo a vedere l’andamento dei confronti del primo venerdì del massimo campionato.

San Marino, sul proprio campo, mette insieme una brillante performance che vede arrivare due punti da un doppio di Helder e un singolo di Diaz già nell’inning d’apertura. Nel quinto, poi, altro singolo di Angulo che manda Marlin a firmare il 3-0. L’UnipolSai accorcia le distanze con il singolo di Rodriguez che vale un RBI per Martina, ma a chiudere i conti nell’ottavo è Proctor con il fuoricampo a destra del 4-1.

Debutto anche per i tricolori del Parma Clima, ed è un 1-11 roboante quello del Caselli di Reggio Emilia. Nessun fuoricampo questa volta, ma un vantaggio che progressivamente aumenta e vede già tutto il gruppo ducale trovarsi in gran forma, da Mineo ad Astorri, da Noel Gonzalez a Monello. In generale, delle buone premesse affinché il raggruppamento delle big possa ben cominciare.

In un’annata che prevede il ritorno ai nove inning su tutte le fasi (senza più, dunque, differenze tra l’una e l’altra, il che garantisce equità), le 8 del girone A sono già tutte qualificate d’ufficio per gli ottavi di finale, cui accederanno anche le prime due dei gironi B, C, D ed E. Due le gare a settimana in questo andata e ritorno; le perdenti degli ottavi, al meglio delle tre gare, vanno in due gironi da quattro che qualificano alla Serie A Gold 2026 (dentro le prime di ciascun raggruppamento e le otto ai quarti; per le altre Serie A Silver); per le vincitrici, invece, quarti, semifinali e finale al meglio delle cinque. le squadre non agli ottavi nei gruppi B, C e D vanno in Poule Salvezza, con due nuovi gironi e playout tra le ultime, con 5 partite per determinare chi è in A Silver e chi in B.