Calendario badminton 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il 2025 per il badminton si aprirà con gli Europei, a squadre ed individuali: dal 12 al 16 febbraio a Baku, in Azerbaigian, si disputerà la manifestazione a squadre miste, mentre dall’8 al 13 aprile sono in calendario i tornei individuali, in Danimarca, ad Horsens.

A seguire sono in programma le Sudirman Cup Finals, manifestazione equivalente ai Mondiali a squadre miste, in programma a Xiamen (Cina) dal 27 aprile al 4 maggio, mentre i Mondiali individuali si terranno a Parigi (Francia) dal 25 al 31 agosto, infine le World Tour Finals si giocheranno dal 10 al 14 dicembre in Cina, ad Hangzhou.

CALENDARIO BADMINTON 2025

12-16 febbraio Europei a squadre miste Baku (Azerbaigian)

08-13 aprile Europei individuali Horsens (Danimarca)

27 aprile-04 maggio Sudirman Cup Finals (Mondiali a squadre miste) Xiamen (Cina)

25-31 agosto Mondiali individuali Parigi (Francia)

10-14 dicembre World Tour Finals Hangzhou (Cina)