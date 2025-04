A quanti punti da Sinner può arrivare Zverev se vince l’ATP di Madrid

Quest’oggi Jannik Sinner inizia la 47ma settimana da numero 1 del mondo, ed è certo di restarlo sino al termine del Roland Garros 2025 di tennis, previsto domenica 8 giugno: l’azzurro raggiungerà almeno le 52 settimane in vetta al ranking ATP, ma potrebbe allungare ulteriormente il proprio regno. Alle sue spalle, invece, il tedesco Alexander Zverev ha già la certezza di arrivare a Roma, dove dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024, da numero 2 del mondo: il teutonico, dunque, sarà il numero 2 del seeding agli Internazionali d’Italia ed eviterà Sinner sino in finale.

La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, giorno in cui si giocherà la finale del Masters 1000 di Madrid: l’azzurro non potrà difendere i 200 punti guadagnati lo scorso anno con i quarti a Madrid: resterà invariata la distanza con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che a sua volta perderà 200 punti lunedì 5 maggio. Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 21 aprile Jannik Sinner era primo a quota 9930, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 8085, a -1845 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 8050, a -1880 dall’italiano.

Si è avvicinato all’azzurro, invece, il teutonico Alexander Zverev, il quale perderà i 100 punti degli ottavi del 2024: Sinner, infatti, scenderà a quota 9730, mentre Zverev, che si è qualificato agli ottavi a Madrid, è tornato a quota 8085, infine Alcaraz resterà a 1880 punti dall’italiano, ritrovandosi a quota 7850. Il tedesco, dunque, potrà salire in classifica fino a quota 8985, portandosi a -745 punti da Sinner, in caso di vittoria a Madrid: Zverev, però, non potrà superare Sinner al termine degli Internazionali d’Italia. Il teutonico scarterà 1000 punti, e potrebbe al massimo pareggiare i conti, mentre Sinner non scarterà punti.

RANKING ATP UFFICIALE 21 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Alexander Zverev 8085 (-1845 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8050 (-1880 da Sinner)

