Stahl batte Alekna, lancio del disco ai limiti del regolare. Italia fuori dalla top-10 del medagliere ai Mondiali

La gara di lancio del disco ai Mondiali 2025 di atletica è stata condizionata dall’acquazzone che si è abbattuto su Tokyo: l’inizio della prova è stato rinviato di due ore (dalle ore 13.10 alle ore 15.15) e gli atleti sono stati costretti a fare i conti con una pedana bagnata, asciugata in maniera raffazzonata con una quantità industriale di asciugamani richiamati dagli organizzatori.

Cadute, dischi in rete, scivoloni, brutti nulli hanno caratterizzato l’intero evento, deciso da una spallata all’ultimo tentativo firmato da Daniel Stahl. Lo svedese ha spedito l’attrezzo a 70.47 metri, ha superato il lituano Mykolas Alekna (67.84) e ha operato lo scacco matto ai danni del primatista mondiale. Il 33enne ha conquistato il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2019 e del 2023, ampliando ulteriormente una bacheca in cui campeggia l’oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Alekna si è dovuto accontentare dell’argento con 67.84, mancando ancora l’appuntamento con il titolo iridato dopo l’argento del 2022 e il bronzo del 2023, a cui fece seguito il secondo posto ai Giochi di Parigi 2024. In primavera aveva stampato il record del mondo nella sempre discussa Ramona (75.56 metri in una località che sembra avere condizioni particolarmente favorevoli per il disco), oggi è uscito sconfitto dal grande evento stagionale come gli è capitato più volte nelle ultime annate agonistiche.

Bronzo al collo del samoano Alex Rose (66.96), che si è trovato particolarmente a suo agio su questa pedana e si è lasciato alle spalle l’australiano Matthew Denny. L’Italia doveva sperare che Denny o Stahl non vincessero, in modo da chiudere nella top-10 del medagliere: lo scandinavo ha relegato il Bel Paese all’undicesimo posto con un oro, tre argenti e tre bronzi, mancando l’appuntamento con la top-10 a 26 anni di distanza dall’ultima volta.