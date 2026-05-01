Julien Alfred piazza la rasoiata a effetto: mondiale stagionale sui 200, che tempo. Norman torna dopo 2 anni!

Julien Alfred ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale dei 200 metri, correndo un superbo 21.86 al Mike Myers Stadium di Austin (Texas, USA) con 0,5 m/s di vento a favore. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri ha piazzato una splendida sciabolata sul mezzo giro di pista, ritoccando di tre centesimi la world lead precedentemente detenuta dalla statunitense Gabby Thomas e siglando il secondo crono della carriera (il personale resta il 21.71 corso a Londra nel 2025).

La velocista di St. Lucia ha fornito un chiaro segnale in occasione del suo debutto stagionale all’aperto, dopo che ai Mondiali Indoor si era dovuta inchinare sui 60 metri alla nostra Zaynab Dosso. Nello stesso Meeting, va annotato il ritorno dello statunitense Michael Norman, Campione del Mondo 2022 sui 400 metri e ottavo nella finale dei Giochi di Parigi 2024: non gareggiava proprio da quell’occasione (sono passati 631 giorni), oggi si è cimentato sul mezzo gira e si è imposto con il crono di 20.43 (0,7 m/s di brezza alle spalle).

Annotiamo altri risultati, senza però particolari squilli in termini tecnici: Mackenzie Collins (56.08) e Kody Blackwood (49.26) hanno prevalso sui 400 ostacoli, Simen Guttormsen (5.45) e Anicka Kewell (4.50) hanno vinto il salto con l’asta, Kason O’Riley ha avuto la meglio nel salto in alto con 2.21.