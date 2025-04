“Alcaraz non vincerà Slam andando a letto alle 7”. Bautista tranchant: “Prendiamo esempio dall’Italia”

Roberto Bautista Agut è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi al cospetto del numero 2 del mondo con un doppio 6-2. Lo spagnolo partiva sfavorito e non è riuscito a mettere in difficoltà il proprio avversario sulla terra rossa della capitale iberica, ma a fare notizia non è il risultato agonistico emerso oggi pomeriggio. A tenere banco sono infatti alcune dichiarazioni rilasciate dal 37enne riguardo al connazionale Carlos Alcaraz.

Roberto Bautista Agut è stato lapidario: “Non credo che Alcaraz vincerà un Grande Slam andando a letto alle sette del mattino”. Il veterano ha infatti voluto dire la sua su quanto emerso dal documentario di Netflix sul quattro volte Campione Slam: “Il tennis di alto livello richiede molto, non credo che Carlos vincerà i Grandi Slam andando a letto alle 7 del mattino. Il tennis è molto impegnativo, ora è tutto molto bello e lui è molto giovane, ma deve capire che se vuole eguagliare i numeri delle ‘tre crepe’ deve giocare 15 anni ad alto livello. Lo considero un giocatore e una persona intelligente e sono sicuro che gradualmente capirà di cosa ha bisogno per raggiungere quel livello e sono sicuro che lo metterà in pratica“.

L’iberico si è soffermato sullo status del tennis alle sue latitudini: “Ricordo che 10 o 12 anni fa ero 14mo al mondo ed ero il quinto giocatore spagnolo: avevo davanti a Rafa, David, Robredo, Verdasco, Almagro. Le cose sono cambiate e dovremmo fare un po’ di autocritica, speriamo che i giovani giocatori che verranno dopo di noi continuino a progredire ed evolversi, in modo da poter vedere più spagnoli negli ottavi di finale dei grandi tornei“.

Roberto Bautista Agut ha poi concluso: “Dobbiamo vedere cosa sta succedendo, cosa deve essere migliorato. Non voglio criticare nessuno, tanto meno il tennis spagnolo, ma dobbiamo prendere esempio dall’Italia per andare avanti e continuare ad avere buoni tennisti“.