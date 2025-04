Alcaraz colpito dal suo allenatore. Ferrero lapidario: “Dubito possa diventare il migliore della storia”

Carlos Alcaraz ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Madrid a causa di un problema all’adduttore che lo ha attanagliato durante la finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo ha rinunciato all’evento nella capitale iberica per recuperare dal fastidio fisico, con l’intento di farsi trovare pronto per gli Internazionali d’Italia e soprattutto per il Roland Garros.

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del documentario che Netflix ha dedicato al quattro volte Campione Slam e sono molti i passaggi che stanno facendo discutere, tra cui le forti dichiarazioni del suo allenatore Juan Carlos Ferrero: “Comincio a dubitare che Carlos possa diventare il miglior giocatore della storia per il suo approccio al lavoro e al sacrificio. È così diverso da quello dei Big Three (Federer, Nadal, Djokovic, n.d.r.)“.

Se il suo stesso allenatore inizia a dubitare del potenziale dell’ex numero 1 del mondo… Negli ultimi mesi Juan Carlos Ferrero era stato assente dall’angolo di Carlos Alcaraz, il quale aveva dovuto fare a meno della sua figura di riferimento. La coppia dovrebbe ritrovarsi in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, dove il numero 3 del ranking ATP cercherà di tornare ai vertici dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo.