A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Qatar 2025: programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar di MotoGP si terranno nel pomeriggio di sabato 12 aprile. A seguire, assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in rigoroso ordine di apparizione). Dopodiché, la giornata si concluderà con la Sprint Race, che avrà luogo nella serata del nostro Paese e assegnerà punti valevoli per il Mondiale.

Come d’abitudine, ogni sessione si dipanerà su due turni. Il primo, denominato Q1, vedrà impegnati i piloti meno performanti nelle pre-qualifiche tenutesi venerdì. I migliori avanzeranno al Q2, ovvero il momento in cui verrà stabilita la griglia di partenza o le griglie di partenza (al plurale) per quanto riguarda la MotoGP (sia quella della Sprint che del Gran Premio).

Nel 2024, le pole position andarono a Jorge Martin (MotoGP), Aron Canet (Moto2) e Daniel Holgado (Moto3). La Sprint di MotoGP fu vinta da Jorge Martin (Ducati) davanti a Brad Binder (Ktm) e Aleix Espargaro (Aprilia) Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire qualifiche e gara dimezzata in TV. Come?

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 12 aprile

Ore 14.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 16.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 17.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 19.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio del Qatar. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP QATAR 2025

Sabato 12 aprile



Ore 12.40-13.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 13.15-13.45, Moto2, Prove libere (II)

Ore 14.00-14.30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 14.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15.05-15.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16.50-17.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17.15-17.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 17.45-18.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 18.10-18.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 19.00, MotoGP, SPRINT