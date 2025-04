A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Qatar 2025: programma gara in chiaro

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP si svolgerà domenica 13 aprile a cavallo del pomeriggio e della serata. La gara della classe regina, la quarta del Mondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto2 e della Moto3. La distanza da percorrere sarà di 21 giri nella classe regina, di 18 tornate in quella cadetta e di 16 nella categoria formativa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00

La pista di Lusail non è stata modificata dall’imponente ammodernamento di cui è stato oggetto l’autodromo fra il 2022 e il 2023. Il tracciato è lungo 5.380 metri; si caratterizza per un lunghissimo rettilineo (dove è possibile raggiungere velocità superiori ai 360 km/h) e per uno spettacolare tratto misto-veloce pensato specificatamente per le moto.

Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati). In Moto2 affermazione per Alonso Lopez, accompagnato sul podio da Barry Baltus e Sergio Garcia. In Moto3 trionfo di David Alonso su Daniel Holgado e Taiyo Furusato. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che seguire il GP del Qatar in TV!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 13 aprile

Ore 16.00 Moto3, Gara a Lusail (QAT) – Diretta in chiaro.

Ore 17.15 Moto2, Gara a Lusail (QAT) – Diretta in chiaro.

Ore 19.00 MotoGP, Gara a Lusail (QAT) – Diretta in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP QATAR 2025 OGGI

TV IN CHIARO – L’appuntamento del Bahrain è il primo dei sei per i quali, nel 2025, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Non vi sarà modo di seguire il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Lusail. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 13 aprile (italiani)

Ore 14.40-14.50 MotoGP , Warm Up a Lusail (QAT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 16.00 Moto3, Gara a Lusail (QAT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 17.15 Moto2, Gara a Lusail (QAT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 19.00 MotoGP, Gara a Lusail (QAT) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

* Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda