Atletica, l’Italia vuole chiudere in bellezza con Dosso, Fabbri e Weir

Ultima giornata di gare agli Europei Indoor di Apeldoorn e ancora tante carte da medaglia da giocare per l’Italia che può chiudere in bellezza la kermesse olandese e fare un bel balzo in avanti nel medagliere. La squadra azzurra si affida ai due pesisti, Leonardo Fabbri e Zane Weir sono i due favoriti per il getto del peso, mentre Zaynab Dosso si presenta da numero uno in Europa nei 60 metri.

Si parte alle 9.00 con i 60 ostacoli del pentathlon. Sveva Gerevini, portacolori dei Carabinieri, si presenta tra le migliori atlete del pentathlon europeo grazie ai suoi 4498 punti, quarto miglior punteggio continentale della stagione. La primatista italiana, con 4559 punti, si colloca nelle posizioni di vertice, in un panorama dominato dai record nazionali della finlandese Saga Vanninen (4843) e dell’irlandese Kate O’Connor (4683). Tra le favorite anche la polacca Paulina Ligarska, mentre senza punteggi stagionali spiccano le olandesi Sofie Dokter e Emma Oosterwegel, l’austriaca Verena Mayr e l’ucraina Yuliya Loban. A seguire il salto in lungo e il getto del peso in mattinata, il salto in lungo e gli 800 nel pomeriggio.

Alle 10.05 l’attesa qualificazione del getto del peso uomini. L’Italia si presenta con grandi ambizioni nel getto del peso grazie a Zane Weir, campione europeo in carica, e Leonardo Fabbri, fresco oro di Roma 2024 e già argento mondiale outdoor e bronzo indoor. Dopo i sei nulli della finale di Istanbul, gli azzurri puntano al riscatto: Fabbri guida il ranking stagionale con 21,95 metri, seguito da Weir con 21,76. Tra i principali avversari, il ceco Tomas Stanek, oro a Torun 2021, e il polacco Konrad Bukowiecki, tornato competitivo. Nick Ponzio completa il trio azzurro, mentre spiccano anche il romeno Andrei Toader e lo svedese Wictor Petersson, autore di un record nazionale atteso da cinquant’anni.

Alle 12.00 altra gara molto attesa in casa Italia: le batterie dei 60 donne. Lo sprint femminile promette scintille con la campionessa in carica Mujinga Kambundji, leader europea stagionale, e la polacca Ewa Swoboda, argento europeo e mondiale. Attesa anche la primatista italiana Zaynab Dosso, bronzo mondiale indoor ed europeo a Roma 2024, oltre alla lussemburghese Patrizia Van der Weken. Pronte a inserirsi tra le protagoniste, la tedesca Alexandra Burghardt e la spagnola Maria Isabel Perez. Il record dei campionati è 7.00, siglato da Nelli Cooman nel 1986 e poi eguagliato da Kambundji a Istanbul. Per l’Italia, in gara anche Arianna De Masi e Gloria Hooper.

Nella sessione pomeridiana prima parte dedicata al pentathlon e alle semifinali dei 60 femminili, poi dalle 16.00 solo finali. Si parte con il salto con l’asta uomini. Con l’assenza della superstar mondiale Armand Duplantis, primatista dei campionati con 6,05, i riflettori si spostano sul greco Emmanouil Karalis, bronzo olimpico e fresco di progressi fino a 6,02. A contendergli il titolo, una pattuglia agguerrita guidata dai francesi Thibaut Collet, Baptiste Thiery e il leggendario Renaud Lavillenie, che ha superato i 5,90 per il record mondiale master. Tra i candidati al podio anche il turco Ersu Sasma, il campione in carica Sondre Guttormsen e l’olandese Menno Vloon. A seguire la finale del peso uomini e la finale degli 800 donne. Alle 16.50 si disputa la finale dei 3000 maschili senza azzurri al via con un solo grande favorito, il norvegese Jakob Ingebrigtsen che vuole fare il bis dopo i 1500.

Alle 17.05 è in programma la finale del salto in alto femminile con la primatista del mondo ucraina Mahuchikh super favorita. A seguire l’attesa finale degli 800 maschili e la finale dei 3000 femminili con l’azzurra Ludovica Cavalli e con un lotto piuttosto ampio di favorite. Alle 17.52 si disputa l’attesissima finale del getto del peso maschile e alle 18.03 saranno in pista le protagoniste degli 800 femminili. A concludere le due staffetta 4×400 senza gli azzurri inframmezzate dalla finale dei 60 piani donne dove si spera possa essere protagonista Zaynab Dosso.