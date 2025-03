WTA Miami, Pegula doma la stellina Eala. In finale la sfida con Sabalenka

Jessica Pegula doma la stellina Alexandra Eala e guadagna così il pass per la finale del WTA di Miami contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Nella seconda semifinale del terzo torneo 1000 della stagione l’americana piega la resistenza dell’avversaria, in quasi due ore e mezza di battaglia, con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-3.

Nel primo set la tennista filippina parte bene, toglie due volte il servizio alla sua rivale e sale 5-2. La testa di serie numero 4 difende agevolmente il turno di battuta nell’ottavo gioco e riequilibra la partita togliendo la battuta alla rivale dopo averle annullato un set point. Le due contendenti concedono le briciole sul proprio servizio nei turni successivi e la logica conclusione non può che essere il tie-break nel quale la statunitense prende il largo con un parziale di cinque punti consecutivi dal 2-3 ed incamera la frazione di apertura.

Il secondo parziale riserva un’autentica girandola di emozioni. Sulle ali dell’entusiasmo Pegula parte forte, ottiene il break e si porta sul 3-1, la partita però non è ancora finita perché Eala reagisce, si affida alle sue micidiali accelerazioni di diritto, firma due break consecutivi a 30 e, con un parziale di 3-0, passa a condurre 4-3. L’ennesimo cambio di scena premia l’americana che nell’ottavo game rimonta dal 30-0 per la rivale e le toglie il servizio per il provvisorio 4-4. La grande rivelazione del torneo non vuole alzare bandiera bianca, tiene la battuta nel decimo game rimontando da 0-30, ottiene il break nell’undicesimo e rimette il confronto in equilibrio trasformando la seconda opportunità per il 7-5 che rimanda il verdetto al terzo set.

La terza frazione di gioco procede seguendo i turni di servizio delle due contendenti. Le giocatrici accusano la stanchezza di due set giocati a tutta e commettono qualche errore di troppo, Eala le prova tutte per continuare la sua meravigliosa favola, deve però capitolare nel finale. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando la numero quattro del mondo si porta sullo 0-30 e trasforma la palla break del provvisorio 5-3. La statunitense non fallisce l’opportunità con il servizio a disposizione e chiude i conti al secondo match point.

Pegula ottiene sei ace dal suo servizio e commette due doppi falli. La testa di serie numero 4 vince il 73% dei punti quando serve la prima, trasforma cinque palle break sulle sette avute a propria disposizione e vince 110 a 98 il computo complessivo dei punti. Eala è più incisiva quando serve la seconda, serve due ace e commette quattro doppi falli.