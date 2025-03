Jasmine Paolini guadagna nel ranking WTA: sorpasso dopo Miami e pochi punti da difendere fino a Parigi

Si ferma la corsa di Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurra, accreditata in Florida della sesta testa di serie, viene eliminata in semifinale dalla numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nello scorso aggiornamento del ranking WTA, datato lunedì 17 marzo, la tennista italiana si trovava al numero 7 del mondo, ma grazie all’ottimo cammino negli Stati Uniti migliorerà il proprio piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 31 marzo.

A Miami, infatti, la toscana lo scorso anno era uscita ai sedicesimi, guadagnando 65 punti, che scarterà lunedì 31: con l’eliminazione in semifinale, invece, Paolini ne ha conquistati 390, incassandone 325 netti, salendo da quota 4518 a quota 4843.

L’azzurra da lunedì 31 salirà in sesta posizione, superando la russa Mirra Andreeva: tra le tenniste ancora in corsa, infatti, Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula sono già davanti a Paolini, mentre la filippina Alexandra Eala non può sopravanzare l’italiana.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 31 MARZO

Ranking lunedì 17 marzo: 4518 punti, 7° posto.

Ranking dopo l’eliminazione in semifinale: 4843 punti, 6° posto (sorpasso su Mirra Andreeva).