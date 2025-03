WTA Miami 2025, avanzano Swiatek e Pegula. Torna a brillare Emma Raducanu

I match valevoli per il secondo turno della parte bassa del tabellone caratterizzano la giornata del torneo WTA di Miami, terzo 1000 della stagione. Tutto facile all’esordio per Iga Swiatek e Jessica Pegula. Torna a brillare Emma Raducanu, autrice dell’eliminazione di Emma Navarro.

La russa Anna Kalinskaya batte, in un’ora e quattordici minuti, la giapponese Moyuka Uchijima con un perentorio 6-1 6-3. Nel derby tra atlete russe Anna Blinkova supera la più quotata Diana Shnaider, un’ora e ventinove la durata della contesa, con il punteggio di 6-4 7-6 (0) ed elimina così la testa di serie numero 13. Esordio vincente per Iga Swiatek. La giocatrice polacca piega, in un’ora e trentaquattro, la resistenza della francese Caroline Garcia per 6-2 7-5. La giovane filippina Alexandra Eala firma la sorpresa eliminando in due set, 7-6 (2) 7-5 lo score della gara, la lettone Jelena Ostapenko. Avanza la belga Elise Mertens che, in un’ora e dieci minuti, regola 6-4 6-1 l’americana Peyton Stearns.

Deve sudare fino al tie-break decisivo Paula Badosa nel suo incontro di esordio. La spagnola, testa di serie numero 10, impiega due ore diciannove minuti per avere ragione della canadese Victoria Mboko con il punteggio di 7-5 1-6 7-6 (3). Torna a brillare la stella di Emma Raducanu. La tennista inglese vince la resistenza dell’americana Emma Navarro, testa di serie numero otto del seeding, imponendosi, in quasi tre ore, per 7-6(6) 2-6 7-6 (3). La danese Clara Tauson liquida l’austriaca Julia Grabher per 6-4 7-5 in un’ora e trentacinque minuti.

La statunitense McCartney Kessler elimina in tre set, due ore e sette minuti la durata dell’incontro, la ceca Linda Noskova con il punteggio di 2-6 7-5 7-6(4). Deve lottare per oltre due ore Marta Kostyuk. La tennista ucraina, testa di serie numero 23, vince 7-5 4-6 6-3 contro l’australiana Kimberly Birrell. Jessica Pegula batte, in un ‘ora e quattrodici minuti, la connazionale Bernarda Pera per 6-4 6-4. Dura quarantaquattro minuti la fatica di Karolina Muchova. La giocatrice ceca domina 6-0 il primo set contro Victoria Azarenka e approfitta poi del ritiro della giocatrice bielorussa.

Debutta con una netta affermazione Elina Svitolina. La giocatrice ucraina, in poco più di un’ora, travolge la svizzera Belinda Bencic con un roboante 6-1 6-2. Tutto facile per l’americana Amanda Anisimova. La diciassettesima favorita del seeding passa il turno rifilando un perentorio 6-2 6-2 all’egiziana Mayar Sherif. Sulle ali dell’entusiasmo del trionfo ad Indian Wells Mirra Andreeva liquida 6-0 6-2., in un’ora e otto minuti, la connazionale Veronika Kudermetova. Vince all’esordio Madison Keys. La tennista statunitense liquida 6-3 6-3 l’ostacolo rappresentato dall’armena Elina Avanesyan.