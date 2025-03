Vettori-Dolidze oggi, MMA: orario, dove vederlo in tv e streaming, ordine dei match

Nella notte italiana di oggi (tra sabato 15 e domenica 16 marzo, a partire dalle ore 00.00) andrà in scena la UFC Fight Night, che culminerà con il main event tra Marvin Vettori e Roman Dolidze: il ribattezzato The Italian Dream tornerà sull’ottagono a distanza di ventuno mesi dalla sua ultima apparizione nella massima promotion mondiale di MMA (arti marziali miste). Appuntamento allo UFC Apex di Las Vegas (USA), dove il 31enne trentino cercherà di battere il georgiano.

Il nostro peso medio, attuale numero 8 del ranking UFC, incrocerà il numero 12 della graduatoria mondiale, nella rivincita dell’incontro disputato il 18 marzo 2023: in quell’occasione prevalse il nostro portacolori, che tre mesi più tardi perse contro lo statunitense Jarred Cannonier nella sua ultima apparizione agonistica prima del brutto infortunio alla spalla sinistra che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un lunghissimo periodo di riabilitazione.

Sarà il sesto e ultimo incontro della main card che scatterà alle ore 00.00 italiane: ad aprire le danze sarà il confronto tra i pesi piuma Seungwoo Choi e Kevin Vallejos, poi nell’ordine toccherà a Nurgozhay-Ribeiro (massimi leggeri), Blackshear-Gibson (pesi gallo), Hernandez-Holobaugh (pesi leggeri) e Njokuani-Dos Santos (pesi welter) a precedere la contesa tra Marvin Vettori e Roman Dolidze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori vs Roman Dolidze, incontro di MMA. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro di otto ore rispetto a noi).

CALENDARIO VETTORI-DOLIDZE MMA

Domenica 15 marzo

Main card a partire dalle ore 00.00, nell’ordine:

Seungwoo Choi vs Kevin Vallejos (pesi piuma)

Diyar Nurgozhay vs Brendson Ribeiro (pesi massimi leggeri)

Da’mon Blackshear vs Cody Gibson (pesi gallo)

Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh (pesi leggeri)

Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski Dos Santos (pesi welter)

Main event: Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

PROGRAMMA VETTORI-DOLIDZE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.