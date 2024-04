MMA, Marvin Vettori e l’infortunio: la sfida ad Allen rinviata e il sogno di rimeritarsi una chance mondiale

Marvin Vettori sarebbe dovuto tornare sul ring il prossimo 6 aprile per fronteggiare Brendan Allen a Las Vegas, ma il ribattezzato The Italian Dream ha dovuto rinunciare momentamente all’incontro. Il fighter trentino si è infatti infortunato e dunque non lo rivedremo nel weekend per disputare l’atteso incontro sotto l’egida di UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne la MMA (arti marziali miste).

Il peso medio di Mezzocorona ha dato l’annuncio qualche settimana fa sui propri profili social: “Non combatterò il 6 aprile, mi sono infortunato. È stato un incidente piuttosto strano e non posso lottare da infortunato. Per la prima volta in carriera mi tiro indietro in vista di un incontro e, credetemi, sono il primo ad essere dispiaciuto per i miei fan e per chi non vedeva l’ora che arrivasse questo giorno. Credetemi, non posso farci niente, succede. Posso solo concentrarmi sul recupero. Farò il possibile per tornare il prima possibile, tutto questo significa tanto per me. Non mi sono mai tirato indietro ma lo dico: tornerò più forte di prima“.

Il 30enne non combatte dal 17 giugno 2023, quando si dovette inchinare per verdetto unanime al cospetto dello statunitense Jared Cannonier. Marvin Vettori ha avuto un paio di annate agonistiche molto complicate: il 12 giugno 2021 venne sconfitto ai punti dal nigeriano Israel Adesanya, capitolando ai punti al cospetto del Campione del Mondo nel match che metteva in palio il titolo iridato; il 23 ottobre 2021 riuscì poi a riscattarsi surclassando Paulo Costa, tra l’altro al di fuori della sua categoria di peso per inadempienza del brasiliano; il 3 settembre 2022 venne liquidato dall’australiano Robert Whittaker e poco è valso il riscatto del 18 marzo 2023 contro il georgiano Roman Dolidze, vista la successiva sconfitta contro Cannonier.

Marvin Vettori ha in sostanza perso i tre match di maggiore caratura disputati negli ultimi due anni: Adesanya, Whittaker e Cannonier si sono purtroppo rivelati superiori. Il numero 5 del ranking UFC deve lasciarsi alle spalle le sconfitte e l’infortunio, poi battere lo statunitense Allen (numero 6 della classifica) e provare a scalare le gerarchie. Meritarsi un’altra chance per il titolo è possibile? Servirebbero davvero delle vittorie di peso dopo quella eventuale contro Allen. Al momento la cintura è nelle mani del sudafricano Dricus Du Plessis, poi nel ranking seguono Sean Strickland, Adesanya, Whittaker e Cannonier.