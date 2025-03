Vela, NorthStar domina la prima giornata del SailGP a San Francisco. Attardata l’Italia di Ruggero Tita

A San Francisco (USA) è incominciato l’intenso fine settimana riservato alla quinta tappa del SailGP, il ricco circuito velico organizzato tra gli altri da Russell Coutts. La prima giornata è stata dominata dall’equipaggio canadese di NorthStar, che si è presentato nell’iconica baia della California dopo aver vinto la prova di Los Angeles disputata lo scorso weekend.

Giles Scott e compagni sono stati impeccabili con mare mosso e vento che soffiava a 20-30 km/h: dopo il quinto posto nella prima regata, i nordamericani hanno alzato il livello e hanno infilato in serie una vittoria, una seconda piazza e un altro successo. Spettacolare il sorpasso operato ai danni della Francia negli ultimi secondi della quarta gara, a dimostrazione della caratura di questo equipaggio.

NorthStar svetta al comando con 35 punti, tre in più dell’Australia di Tom Slingsby (un secondo, due terzi e un quarto). La Spagna di Diego Botin, capace di imporsi nella terza regata, è terza a quota 29 punti, mentre la Francia di Quentin Delapierre è quarta con 23 punti dopo il successo in gara-1 e delle prove tentennanti a seguire.

Ci si aspettava di più da parte della Nuova Zelanda, ma l’equipaggio guidato da Peter Burling (vincitore delle ultime tre edizioni di America’s Cup) non è parso spumeggiante ed è quinto a quota 23 punti. L’Italia del timoniere Ruggero Tita è ottava a quota 14 punti, alle spalle anche di Emirates Great Britain di Dylan Fletcher (19) e della Svizzera di Sebastien Schneiter (18).

Nell’ordine l’equipaggio guidato dal due volte Campione Olimpico di Nacra 17 ha concluso in sesta, nona, quinta e decima posizione. Si ritornerà in acqua questa sera per la seconda e ultima giornata che determinerà il podio di questa tappa: sono previste tre regate di flotta e poi quella conclusiva riservata alle tre migliori compagini per assegnare la vittoria.