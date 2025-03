Tutti gli italiani a Miami nei tabelloni ATP e WTA. Musetti e Paolini i capofila

Si avvicina il momento della seconda parte del Sunshine Double, che andrà in scena in quel di Miami. Non più, però, a Key Biscayne: da anni, infatti, a Crandon Park si è sostituito, per una querelle rimasta irrisolta e irrisolvibile, l’Hard Rock Stadium con i suoi dintorni, che dal 2019 ospita l’evento sulla costa più vicina all’Italia.

Per quanto riguarda il circuito ATP, la situazione è (quasi) identica rispetto a Indian Wells, a partire dall’obbligata assenza di Jannik Sinner. Capofila degli azzurri è Lorenzo Musetti, dopo il quale c’è Matteo Berrettini, unico altro tricolore tra le teste di serie. In scena anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci (che, invece, a Indian Wells non era entrato “in tempo” ed è uscito nelle qualificazioni). Con loro la novità di Federico Cinà, che si è guadagnato una wild card per la sua prima vera volta tra i grandi, quasi un antipasto di ciò che sarà il futuro più prossimo.

C’è la possibilità di veder entrare in main draw Luca Nardi, al momento fuori di quattro posti e che sarebbe comunque testa di serie nelle qualificazioni. Tabellone cadetto nel quale è entrato anche Stefano Napolitano, in virtù delle rinunce altrui (anche se in situazione mentale difficilissima, a causa della recente perdita della madre), e nel quale potrebbe inserirsi anche Giulio Zeppieri, al momento fuori di tre posti appena.

Per quanto riguarda il doppio, presenza ovvia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori (sfortunatissimi a Indian Wells nell’aver pescato Ebden/Peers, ma qui sono in giro senza testa di serie anche Bopanna/Dodig, Gillé/Zielinski e Matos/Melo). Nessun’altra coppia tricolore si è iscritta.

Per quanto riguarda il WTA 1000, quarto della serie nel calendario femminile, la situazione ricalca in modo pressoché identico Indian Wells a livello di main draw: Jasmine Paolini in alto, anzi in altissimo (sarà verosimilmente numero 6, Mirra Andreeva permettendo), quindi non dovrà giocare il primo turno. Per quel che riguarda le altre, avremo Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Dovrebbe essere ancora confermata la presenza di Sara Errani nelle qualificazioni. Un fatto, questo, che è comunque lì a collimare il fatto che assieme a Paolini sarà terza testa di serie nel torneo di doppio. Anche in questo caso si tratta dell’unica coppia azzurra al via nel citato tabellone.