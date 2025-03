Turbo Bronzetti stende Bouzas Maneiro e sfiderà Sakkari nel WTA di Miami

Lucia Bronzetti innesta il turbo dopo un inizio di partita difficile, esce alla distanza e supera 6-4 6-3 la spagnola Jessica Bouzas Maneiro nel primo turno del WTA di Miami, terzo 1000 della stagione. La tennista italiana è ora attesa dal difficile secondo turno contro la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 28.

La spagnola parte forte, inaugura la partita tenendo la battuta nel game di apertura, dopo aver rimontato da 15-30, e conquista il primo break della partita a 30 capitalizzando il diritto fuori misura dell’avversaria. La giocatrice iberica aiuta la rivale ad entrare in partita in un terzo game nel quale commette due doppi falli e spara fuori il diritto sulla palla break che consegna il 2-1 alla tennista italiana, costretta però a capitolare nuovamente nell’interminabile gioco successivo quando, alla quarta occasione, cede nuovamente il servizio. Il lungo quinto gioco conferma che la battuta non è certamente il fondamentale dominante con il break della Bronzetti che torna a contatto anche grazie agli errori della rivale e opera poi il cambio di passo. L’italiana lotta duramente per impattare sul 3-3, due le palle break annullate, e nel gioco successivo toglie il servizio a zero alla rivale per il primo vantaggio della sua partita sul 4-3. La battuta difesa a 15 per il provvisorio 5-3 è il prologo alla chiusura che arriva nel decimo gioco. La Bronzetti alza la percentuale di prime, non trema, si dimostra più solida dal punto di vista mentale e capitalizza gli errori dell’avversaria per aggiudicarsi la prima partita.

Inizia nel migliore dei modi la seconda frazione per la giocatrice nativa di Rimini che si procura due palle break non concretizzate e alla terza opportunità firma il break nel game iniziale e lo legittima tenendo il servizio ai vantaggi e toglie nuovamente il servizio alla rivale per volare sul 3-0 pesante. Bronzetti trova profondità di palla, tiene sotto pressione l’avversaria e acquisisce sicurezza nei colpi da fondo trovando spesso il vincente. Nel quarto game Bouzas Maneiro reagisce d’orgoglio, rompe il sortilegio e recupera uno dei due break sfoderando tutta la potenza dei suoi colpi per poi ridurre ulteriormente lo svantaggio con il servizio del 3-2. La tennista italiana non accusa il colpo, riparte e sale 4-2 difendendo la battuta, la spagnola risponde per il 4-3 e nel gioco successivo si porta prima sullo 0-30 e poi si procura la palla break. La Bronzetti reagisce affidandosi al servizio, trova l’ace nel momento della verità e conquista il 5-3 per poi chiudere l’incontro sullo slancio nel game successivo con il break che vale il definitivo 6-3.

Bronzetti conquista più punti dell’avversaria con la prima e con la seconda palla di servizio, salva sei palle break su otto e prevale per 66-51 nel computo dei punti complessivi. La giocatrice italiana completa il quadro della sua ottima prestazione dominando la scena anche nelle percentuali di punti vinti rispondendo al servizio della rivale.