Tripletta svizzera nel gigante di Hafjell, Odermatt vince la quarta Coppa del Mondo generale. Italia inesistente

La Svizzera conquista anche Hafjell. Straordinaria impresa della squadra elvetica nel gigante in Norvegia, con gli svizzeri che hanno monopolizzato il podio, firmando una tripletta che mancava nella specialità dal 1983 (gara di Adelboden). A trionfare è stato Loic Meillard, che ha preceduto i compagni di squadra Marco Odermatt e Thomas Tumler.

Una festa che va a completarsi anche con l’aritmetica conquista della Coppa del Mondo generale di Marco Odermatt. Si tratta della quarta sfera di cristallo consecutiva per il fenomeno svizzero, che si porta a casa anche quella di gigante e pure questa è la quarta di fila. Un dominio assoluto quello del nativo di Buochs, che non sembra davvero avere rivali, in una stagione nella quale ha vinto anche la coppa di superG ed è ormai prossimo a trionfare anche nella classifica di discesa.

Tornando alla gara per Meillard si tratta della quinta vittoria in carriera, la terza nella specialità. Davvero bravissimo il 28enne elvetico a reggere la pressione dell’essere in testa dopo la prima manche, resistendo anche alla rimonta di Odermatt, che si era scatenato nella seconda parte del tracciato. Meillard alla fine si è imposto con 14 centesimi su Odermatt e 23 su Tumler, che sale ancora una volta sul podio in una stagione incredibile a 35 anni.

Quarto posto per il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0.56), che ha preceduto l’ex connazionale Alexander Steen Olsen (+0.69), il migliore tra i norvegesi, e l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.82). Settimo l’americano River Radamus (+1.50) davanti al croato Filip Zubcic (+1.61). Completano la Top-10 il belga Sam Maes (+1.68) ed il tedesco Anton Grammel (+1.69), che rimontano rispettivamente 11 e 15 posizioni nella seconda manche.

L’Italia purtroppo recita il ruolo della spettatrice praticamente ad Hafjell. L’unico azzurro arrivato al traguardo al termine della seconda manche è Luca de Aliprandini, che ha concluso al diciannovesimo posto (+2.11), perdendo anche sei posizioni rispetto a metà gara. Sono invece usciti sia Alex Vinatzer sia Filippo Della Vite, che hanno sbagliato praticamente subito.

Un gigante di casa da dimenticare per Henrik Kristoffersen. Il norvegese sperava di tenere aperti i discorsi almeno per la classifica di specialità ed invece ha concluso solamente sedicesimo a 2.07 dalla vetta. Odermatt come detto vince così la coppa di gigante, salendo a quota 500 punti contro i 394 ad una gara dal termine. In quella generale, invece, lo svizzero ha 1596 punti con Kristoffersen secondo a 961.