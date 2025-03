Tiro con l’arco: Mauro Nespoli e Vanessa Landi salgono di colpi a Las Vegas

A Las Vegas, dove è in corso di svolgimento l’ultimo atto delle Indoor Series – ovvero il Vegas Shoot 2025 – iniziano a delinearsi le cose sulle linee di tiro per gli arcieri impegnati nelle frecce di qualifica dell’evento statunitense.

Nell’arco olimpico maschile, Mauro Nespoli occupa al momento la 13esima posizione complessiva frutto di uno score provvisorio di 587 punti sui 600 possibili. Il lombardo ha concluso l’ultima sessione a 293/300, leggermente peggio del 294 con cui aveva inaugurato il suo ruolino di marcia. In testa alla graduatoria c’è il fortissimo padrone di casa Brady Ellison, con un totale di 594 in un concorso con ben 73 arcieri al via.

Positive le cose anche al femminile: Vanessa Landi è anch’ella 13esima a quota 574/600, leggermente in calo con l’ultimo 285 rispetto al 289 della prima sessione, con Chiara Rebagliati 15esima con il medesimo score, ma meno “centri”, in un gruppo foltissimo fatto di 5 atlete. Davanti a tutte c’è, al momento, la francese Victoria Sebastian: prima con 589 punti sui 600 possibili.

Meno decifrabili invece le cose nel compound, tanto al maschile quanto al femminile. Fra gli uomini: Marco Bruno è 98esimo, ma a soli due punti dalla vetta assoluta con 598/600 (48 centri), Sergio Pagni è 120esimo, anche lui con lo stesso score (598/600 – 41 centri), mente Jesse Sut è 143simo a quota 596/600 (42 centri).

Più alte le posizioni delle donne: Elisa Roner si è sistemata provvisoriamente nei quartieri alti della classifica con un solido 18esimo posto (598/600 – 43 centri), Irene Franchini è 33esima (597/600 – 44 centri), Giulia Di Nardo e Francesca Aloisi procedono di pari passo in 43esima e 44esima piazza, entrambe con 596 punti messi a referto, la prima con 41 centri la seconda con 40.

Domani altra sessione di 30 frecce da tirare a bersaglio e poi la classifica definitiva del ranking round che stabilirà i vari tabelloni.