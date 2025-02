Tiro con l’arco, 8 medaglie azzurre dopo le finali Junior agli Europei indoor di Samsun

Va in archivio con un bottino complessivo di 8 medaglie sul fronte italiano la penultima giornata dei Campionati Europei indoor di tiro con l’arco 2025, in corso di svolgimento a Samsun (in Turchia). Quest’oggi si sono disputate tutte le finali della categoria under 21, mentre domani la rassegna continentale all’aperto si chiuderà con le finali senior.

Nell’arco olimpico Francesco Poerio Piterà si è messo al collo il bronzo individuale battendo 6-2 Bator Shirabtsynguev (AIN), ma in mattinata era salito sul terzo gradino del podio anche nella prova a squadre maschile insieme ai compagni Davide De Giovanni ed Emiliano Rampon dopo aver sconfitto 6-0 la Slovacchia nello spareggio per il bronzo. Argento per il terzetto femminile composto da Chiara Compagno, Lucia Elena e Martina Sona, che ha ceduto in finale alla Turchia padrona di casa per 5-1.

Nella divisione compound a livello individuale è arrivato il bronzo di Isabella Bacerio, mentre Lorenzo Gubbini si è dovuto accontentare della quarta moneta. Quest’ultimo ha però contribuito al trionfo dell’Italia nella prova a squadre maschile insieme a Marco Tosco e Fabrizio Aloisi, con il successo decisivo stamattina in finale contro la Turchia 230-227. Esito opposto nell’ultimo atto del torneo femminile, con le azzurre sconfitte dalle turche 229-223.

Nell’arco nudo Linda Grezzani ha dominato la finalissima contro la turca Ecem Deniz conquistando il titolo europeo juniores, mentre Giulio Locchi si è preso il bronzo nella gara maschile.