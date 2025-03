Jasmine Paolini si rimetterà in gioco al WTA 1000 di Indian Wells, che andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 5 al 16 marzo. La tennista italiana si è lasciata alle spalle l’infortunio rimediato al WTA 1000 di Dubai, dopo che si era imposta in doppio con Sara Errani a Doha, e spera di farsi strada in questo importante appuntamento in terra americana. La numero 6 del mondo esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra la statunitense Iva Jovic e l’austriaca Julia Grabher.

Sulla carta dovrebbe essere un debutto abbordabile per la toscana, che sarà poi chiamata a fare sul serio già dal terzo turno contro la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del seeding attesa dalla vincente di Kudermetova-Cristian: la nordamericana conduce per 3-1 nei precedenti, ma l’ultimo ha sorriso alla nostra portacolori capace di imporsi nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Dubai nel 2024 (poi l’azzurra alzò al cielo il trofeo).

Agli ottavi di finale, dove potrebbe esserci una sfida di fuoco con le russe Daria Kasatkina e Liudmila Samsonova, ma potrebbe trovarsi di fronte anche la statunitense Sofia Kenin, contro cui si è infortunata di recente a Dubai. Jasmine Paolini ha comunque tutte le carte in regola per provare a spingersi fino ai quarti di finale, dove si troverebbe però di fronte il muro Aryna Sabalenka (salvo grosse sorprese).

La numero 1 del mondo sembra insuperabile, conduce per 3-2 nei precedenti e ha vinto nettamente a Pechino nel 2023 e alle WTA Finals nel 2024. Servirebbe una superba impresa per meritarsi la semifinale contro verosimilmente una tra Coco Gauff e Madison Keys, visto che la polacca Iga Swiatek è nella parte bassa del tabellone.

POSSIBILE TABELLONE DI JASMINE PAOLINI AL WTA 1000 DI INDIAN WELLS

Primo turno: BYE

Secondo turno: Kovic/Grabher

Terzo turno: Fernandez (favorita contro la vincente di Kudermetova/Cristian)

Ottavi di finale: Kasatkina/Samsonova (favorite nello spicchio in cui figurano anche Stephens e Kenin)

Quarti di finale: Sabalenka (favorita nello spicchio in cui figurano anche le altre teste di serie Frech, Alexandrova, Haddad Maia)

Semifinale: Gauff/Keys (favorite nello spicchio in cui figurano anche le altre teste di serie Sakkari, Anisimova, Shnaider, Navarro, Vekic, Mertens)

Finale: Swiatek (favorita nella metà di tabellone in cui figurano anche le altre teste di serie Zheng, Rybakina, Pegula, Collins, Svitolina, Noskova, Kostyuk, Muchova, Putintseva, Jabeur, Ostapenko)

