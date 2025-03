Taylor Fritz e l’arma per battere Berrettini: “Uso una posizione differente in risposta con lui”

Una partita durissima, tre set in quasi tre ore di battaglia: alla fine nella notte italiana nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami a trionfare è stato Taylor Fritz, superando un pur eccellente Matteo Berrettini.

Al termine dell’incontro lo statunitense ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi sento soddisfatto dopo una partita così intensa, anche se mi ero creato molte opportunità per chiuderla prima. Ho reso le cose estremamente difficili per me stesso, ma devo riconoscere che Berrettini ha alzato notevolmente il suo livello nel terzo set, costringendomi a lavorare duramente e ad elevare anche il mio tennis. Dopo non essere riuscito a convertire quei match point, credo di aver dimostrato uno dei miei maggiori punti di forza: la capacità di resettare mentalmente e ripartire come se nulla fosse accaduto”.

Poi svela il segreto per battere il romano: “Se analizzi qualsiasi nostra sfida precedente, vedrai che ho sempre risposto come stasera. Uso una posizione completamente diversa da quella che adotto normalmente. Di solito mi sento più a mio agio stando più indietro, dandomi tempo, ma contro il servizio di Matteo questa tattica non funziona, è troppo potente e gli concede tempo per impostare il suo devastante dritto”.

E aggiunge: “Contro di lui mi posiziono quasi all’interno del campo, attaccando letteralmente la sua prima di servizio, cercando di anticipare e indirizzare lo scambio sul suo rovescio. È una tattica che mi ha sempre dato risultati eccellenti contro Berrettini, quindi ho voluto mantenerla anche questa volta”.