Superbike, Bulega e Razgatlioglu gli unici veri protagonisti della corsa al titolo

Non che ci fossero troppi dubbi al riguardo, ma il weekend di Portimao ha certificato definitivamente come Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu saranno gli unici veri protagonisti della corsa al titolo in questo Mondiale Superbike 2025. L’emiliano ed il turco hanno fatto il vuoto sul meraviglioso circuito lusitano, confermando le sensazioni dei test e dando vita ad un bellissimo duello per la vittoria in tutte e tre le gare del fine settimana.

Il portacolori della BMW aveva qualcosina in più rispetto a Bulega sui saliscendi dell’Algarve ed è riuscito a completare una tripletta non scontata proprio grazie alla strenua resistenza del dominatore del round inaugurale a Phillip Island. L’azzurro del team ufficiale Ducati ha tenuto il passo di Toprak nelle tre gare, perdendo sempre in volata senza riuscire ad effettuare il sorpasso in uscita dall’ultima curva prima della linea del traguardo.

In ogni caso il rendimento del 25enne italiano è stato davvero elevato su una pista favorevole a Razgatlioglu, dimostrando di poter tenere il passo del turco e costringendolo a spremere al massimo la sua BMW per vincere le manche. Bilancio dunque abbastanza positivo per Bulega, che si è difeso alla grande in una tappa potenzialmente complicata conservando un vantaggio di 29 punti sul campione del mondo in carica nella classifica generale.

Vedremo come evolverà questo testa a testa per il titolo nei prossimi appuntamenti in calendario, a partire dal Gran Premio d’Olanda in programma ad Assen tra due settimane. In un contesto che vede due piloti nettamente superiori agli altri, diventa fondamentale evitare gli zeri (Razgatlioglu sta pagando proprio il doppio ritiro della domenica australiana) per non dover poi vincere tante gare consecutive per colmare il gap dall’avversario diretto.