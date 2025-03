Stravolta la tappa regina del Giro di Catalogna: il nuovo percorso

Cambio di programma in vista della sesta tappa del Giro di Catalogna 2025, inizialmente prevista da Berga a Queralt per un totale di quasi 160 chilometri. Purtroppo gli organizzatori sono stati costretti a stravolgere il percorso odierno a causa di un allarme meteo legato al forte vento, accorciando e rendendo molto più semplice la penultima frazione della corsa iberica.

A meno di ulteriori modifiche dell’ultimo minuto, i corridori affronteranno una tappa di 146 chilometri con partenza e traguardo a Berga senza percorrere il Coll de la Batallola, la Collada de Sant Isidre e soprattutto l’arrivo in salita di Queralt. La corsa terminerà dunque a Berga (Carrer Rasa del Canyet, dove era previsto lo sprint intermedio) al termine un circuito finale.

Il gruppo passerà per due volte da Gironella, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Borredà e Vilada prima dell’arrivo di Berga. Da segnalare la non partenza del vincitore della tappa di ieri Matthew Brennan, mentre l’attenzione sarà tutta sul duello per la classifica generale tra lo spagnolo Juan Ayuso e lo sloveno Primoz Roglic, separati da un solo secondo.