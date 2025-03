E3 Saxo Classic 2025, uno spettatore sputa a Mathieu van der Poel: gesto vergognoso nella corsa belga

Troppo forte non ci piace? Una domanda strana, ma pertinente per quanto accaduto nella E3 Saxo Classic, che ha dato il via alla Campagna del Nord per gli artisti del pedale. Periodo di Classiche che ha avuto nella Milano-Sanremo l’atto I degno di nota e l’elemento in comune tra le strade italiche e quelle belghe è sempre lui, Mathieu van der Poel.

Dopo il trionfo in via Roma per la 116ma edizione della Classicissima, l’asso olandese della Alpecin – Deceuninck, ha fatto la differenza anche oggi, arrivando in solitaria con 1:05 di vantaggio sul danese Mads Pedersen (Lidl – Trek) e 2:04 su Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), in piazza d’onore tra l’altro nella Sanremo.

Tutto come da copione verrebbe da dire visto che ci si aspettava che van der Poel avrebbe lanciato il guanto di sfida sull’Oude Kwaremont. È bastato uno scatto secco e deciso per fare il vuoto rispetto agli avversari diretti, che l’hanno così ritrovato solo una volta tagliato il traguardo. Un’azione ai -37 kg dall’arrivo.

Un assolo che ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta e, purtroppo, qualcuno è andato oltre proprio con la bocca menzionata…Uno spettatore infatti, nel passaggio in fuga di van der Poel, si è lasciato andare a un gesto deprecabile a dir poco: uno sputo all’indirizzo del campione olandese. Un episodio vergognoso.

Di seguito il video dell’accaduto:

VIDEO SPETTATORE SPUTA A MATHIEU VAN DER POEL