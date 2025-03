Giro di Catalogna 2025: Primoz Roglic ribalta tutto nell’ultima tappa. Vince in solitaria a Barcellona e si prende la classifica generale

Capolavoro da fuoriclasse per Primoz Roglic al Giro di Catalogna 2025. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe nella settima ed ultima frazione con partenza ed arrivo a Barcellona è riuscito a ribaltare la situazione, vincendo la tappa e trovando il colpo doppio anche con il trionfo in classifica generale.

Prima parte di gara nella quale lo spettacolo non è mancato visto che Juan Ayuso e Primoz Roglic si sono sfidati (con lo spagnolo a primeggiare) sul traguardo volante per gli abbuoni. Successivamente ha provato la fuga Richard Carapaz, senza però guadagnare troppi secondi sul plotone.

A tre tornate dal termine l’attacco frontale di Roglic: l’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe ha fatto la differenza andando via in solitaria, con la UAE Team Emirates – XRG costretta a mettere una pezza visto un Ayuso in difficoltà. Il gruppo non è riuscito a chiudere il gap e lo sloveno negli ultimi due giri è riuscito a gestire la situazione, trionfando in solitaria.

Doppio colpo da campione per Roglic che sopravanza di 14” il belga Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), avvantaggiatosi sul finale con Lennert Van Eetvelt (Lotto). Drappello dei migliori a 19” con Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) sesto.