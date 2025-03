Sport in tv oggi (lunedì 3 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il primo lunedì di marzo è per certi versi un po’ atipico nel panorama sportivo internazionale. Il motivo è presto detto: fondamentalmente il tennis di alto livello non c’è, visto che a Indian Wells il tabellone principale per entrambi i sessi parte mercoledì.

Spazio ancora alle discipline invernali, per larga misura, ma da un punto di vista un po’ diverso. Questo perché ci sono ancora diversi Mondiali juniores, in particolare quelli di sci alpino e di biathlon, con il secondo particolarmente ricco di eventi e il primo che ha in Giorgia Collomb una possibile protagonista.

Ma ci sono anche dei Mondiali veri e propri, quelli di sci alpinismo, a completare un panorama che fa del lunedì un giorno, possiamo ben dirlo, particolarmente a tinte nevose.

Da non dimenticare neppure la lunga serie calcistica odierna, per quanto la notte abbia poi il sapore dell’NBA, come di consueto. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 marzo

9:30 Sci alpino, Mondiali junior a Tarvisio: 1a manche slalom gigante femminile – Diretta streaming su Fis Tv

10:20 Biathlon, Mondiali giovanili a Östersund, Svezia: Mass Start femminile – Diretta streaming su Discovery+

10:30 Tennis, Challenger Kigali (Ruanda) – Diretta streaming su DAZN

11:05 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins, Svizzera: Staffetta – Diretta streaming su Discovery+

11:20 Biathlon, Mondiali giovanili a Östersund, Svezia: Mass Start maschile – Diretta streaming su Discovery+

12:00 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins, Svizzera: Staffetta mista – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

13:00 Calcio, Primavera: Udinese-Lecce – Diretta tv su Sportitalia

13:30 Sci alpino, Mondiali junior a Tarvisio: 2a manche slalom gigante femminile – Diretta streaming su Fis Tv

14:30 Biathlon, Mondiali juniores a Östersund, Svezia: Mass Start femminile- Diretta streaming su Discovery+

15:00 Calcio, Primavera: Roma-Cremonese – Diretta tv su Sportitalia

15:30 Biathlon, Mondiali juniores a Östersund, Svezia: Mass Start maschile – Diretta streaming su Discovery+

20:30 Calcio, Serie C: Renate-Atalanta U23 – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Perugia-Ascoli – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport 253 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Cavese-Casertana – Diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Juventus-Verona – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Liga: Villarreal-Espanyol – Diretta streaming su DAZN

21:15 Calcio, Campionato portoghese: Sporting-Estoril – Diretta streaming su DAZN

23:00 Calcio, Campionato argentino: San Lorenzo-Racing – Diretta tv su Solocalcio e Mola

2:00 NBA, Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks – Diretta tv su Sky Sport NBA e streaming su SkyGo e Now