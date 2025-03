Calendario Miami 2025: programma ATP e WTA, orari, tv, streaming dal primo turno alla finale

Dopo Indian Wells, che sta volgendo al termine, il circuito mondiale si appronta per trasferirsi dall’altra parte degli Stati Uniti, a Miami. Sulla East Coast siamo alla sesta edizione di scena dalle parti dell’Hard Rock Stadium, nuova sede dopo che a Crandon Park non si gioca più per conflitti con la popolazione locale.

Albo d’oro già di tutto rispetto per l’evento della Florida da quando c’è stato il cambio di sede: hanno vinto Roger Federer (l’unico a trionfare sia a Crandon Park che all’Hard Rock Stadium, e a meno di colpi di coda di Djokovic rimarrà tale), Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Il quale, però, per le note vicende non potrà difendere i 1000 punti in uno dei suoi eventi preferiti, dove ha raggiunto anche due finali nel 2021 e 2023.

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Miami si terranno, per quel che riguarda il tabellone principale, a partire da mercoledì 5 marzo. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport (principalmente su Uno e Tennis) in tutta l’interezza (ATP e WTA); torneo WTA anche su SuperTennis. Diretta streaming per ATP e WTA su SkyGo e Now, per la sola WTA anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live di alcune delle partite, con particolare focus in chiave Italia.

CALENDARIO MIAMI 2025

Domenica 16 marzo

Ore 16:00 Qualificazioni femminili

Lunedì 17 marzo

Ore 16:00 Qualificazioni maschili e femminili

Martedì 18 marzo

Ore 16:00 Qualificazioni maschili, primi turni femminili

Mercoledì 19 marzo

Ore 16:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 20 marzo

Ore 00:30 Primi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 16:00 Secondi turni femminili, primi turni maschili – Sessione diurna

Venerdì 21 marzo

Ore 00:30 Secondi turni femminili, primi turni maschili – Sessione serale

Ore 16:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Sabato 22 marzo

Ore 00:30 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 16:00 Terzi turni femminili, secondi turni maschili – Sessione diurna

Domenica 23 marzo

Ore 00:30 Terzi turni femminili, secondi turni maschili – Sessione serale

Ore 16:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Lunedì 24 marzo

Ore 00:30 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 16:00 Ottavi femminili, terzi turni maschili – Sessione diurna

Martedì 25 marzo

Ore 00:30 Ottavi femminili, terzi turni maschili – Sessione serale

Ore 16:00 Quarti femminili, ottavi maschili – Sessione diurna

Mercoledì 26 marzo

Ore 00:30 Quarti femminili, ottavi maschili – Sessione serale

Ore 16:00 Quarti maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 27 marzo

Ore 00:30 Quarti maschili e femminili – Sessione serale

Ore 18:00 Prima semifinale femminile, quarti maschili – Sessione diurna

Venerdì 28 marzo

Ore 00:00 Seconda semifinale femminile, quarti maschili – Sessione serale

Ore 18:00 Prima semifinale maschile

Sabato 29 marzo

Ore 00:00 Seconda semifinale maschile

Ore 17:30 Finale doppio maschile

Ore 20:00 Finale femminile

Domenica 30 marzo

Ore 18:30 Finale doppio femminile

Ore 21:00 Finale maschile

Le finali di domenica sono alle 18:30 e 21:00 a causa del cambio dell’ora che, nel frattempo, sarà avvenuto in Italia (negli USA avviene due settimane prima).

PROGRAMMA MIAMI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (principalmente Uno e Tennis, ATP e WTA), SuperTennis (WTA)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)