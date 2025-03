Sonego-Goffin oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego farà oggi il suo esordio nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista piemontese comincerà il suo cammino contro il belga David Goffin, numero 56 della classifica mondiale. Un primo turno complicato per il nativo di Torino che è stato sorteggiato in una zona di tabellone sicuramente non agevole visto che il vincitore affronterà l’australiano Alex de Minaur.

Sonego è reduce dalla sconfitta al primo turno a Dubai contro Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4. Una buona prestazione dell’azzurro, che ha iniziato sicuramente l’anno in maniera positiva con i quarti raggiunti agli Australian Open e anche alcune delle buone prestazioni sul cemento europeo tra Rotterdam e Montpellier.

Dall’altra parte c’è il 34enne Goffin, che ha conquistato i quarti di finale la settimana precedente ad Acapulco. Questo è il terzo scontro tra i due tennisti, con una vittoria per parte e nell’ultimo precedente (semifinale a Winston Salem lo scorso anno) si è imposto Sonego agevolmente in due set.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Lorenzo Sonego-David Goffin, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO SONEGO-GOFFIN INDIAN WELLS 2025

Giovedì 6 Marzo

Terzo match dalle ore 20.00 Sonego-Goffin – Diretta TV Sky Sport Tennis

In precedenza

Bonzi-Brooksby

Arnaldi-Kovacevic

PROGRAMMA SONEGO-GOFFIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport