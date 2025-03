Sofia Goggia: “Il gigante è un dolore nell’anima, devo tenere a bada l’appetito. Ho finito la stagione da sana”

Sofia Goggia è uscita nella seconda manche del gigante di Sun Valley, località statunitense in cui si disputano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra aveva terminato la prima manche in quarta posizione e ha poi cercato il grande colpaccio per provare a salire sul podio in questo appuntamento tra le porte larghe, ma ha commesso degli errori in serie ed è così uscita dal tracciato. La nostra portacolori può comunque festeggiare il terzo posto ottenuto in classifica generale, al termine di un’annata agonistica in cui è rientrata in attività dopo l’infortunio della passata stagione.

Sofia Goggia ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai, palesando un pizzico di amarezza per i mancati risultati tra le porte larghe: “Avrei messo la firma per questa stagione. Guardando indietro mi commuovo anche io, però poi sono arrabbiata per il gigante di oggi. Sto sciando fortissimo in gigante, è tutta la stagione che scio forte in questa disciplina: non riesco a concretizzare e mi causa un dolore nell’anima, ma è un grandissimo stimolo. Ho trovato la velocità che non trovavo da tempo, almeno una manche riesco a farla sempre forte: ora metteremo insieme la seconda“.

La fuoriclasse bergamasca si è soffermata sui grandi risultati ottenuti nel corso della sua carriera: “Ho avuto tante gioie, penso di aver vinto il triplo rispetto a quello che sognavo di vincere da bambina ma meno della metà di quello che avrei potuto vincere se non mi fossi fermata in ogni stagione. Mi dispiace quasi che la stagione che sia finita oggi, perché il gigante mi ha lasciato un senso di appetito che devo tenere a bada per tanti mesi. Ho finito la stagione da sana ed è la cosa più importante: non succedeva dal 2017, quando tra l’altro fui terza nella generale“.

L’anno prossimo si disputeranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’azzurra sarà una delle atlete più attese, desiderosa di andare a caccia delle medaglie dopo l’apoteosi in discesa libera a PyeongChang 2018: “La prossima stagione sarà l’apotoesi: prometto che farò tutto il possibile per poter mettere insieme quei pezzi che in questa stagione mi sono mancati. Il mio osso ha avuto bisogno di tempo per rimettersi a posto e io mi prender il tempo necessario per essere la migliore Sofia“.