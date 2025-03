ASSO DI COPPA! Federica Brignone mito tra i miti: sua anche il titolo di gigante! Basta un 2° posto a Sun Valley

Federica Brignone scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano, conquistando anche la Coppa del Mondo di gigante. Si tratta della terza sfera di cristallo al termine di una stagione memorabile, nella quale la valdostana ha saputo trionfare anche nella classifica generale e in quella di discesa. Un risultato leggendario, visto che prima di Brignone solamente un mito come l’austriaca Annemarie Moser-Pröll era riuscita ad imporsi in queste due specialità nella stessa stagione.

Una coppa di gigante arrivata grazie al secondo posto nelle finali di Sun Valley, superando all’ultima gara la neozelandese Alice Robinson, che era uscita clamorosamente nella prima manche, consegnando di fatto la sfera di cristallo all’azzurra. Federica, però, non ha quasi fatto calcoli, firmando anche il miglior tempo nella seconda e sfiorando quella che sarebbe stata la sua sesta vittoria stagionale tra le porte larghe.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Lara Gut-Behrami, che diventa la prima atleta della storia a raggiungere la doppia cifra nel numero di successi in carriera in tre discipline diverse (discesa, superG e gigante), collezionando anche quello che è il centesimo podio in Coppa del Mondo.

Gut-Behrami si è imposta con 14 centesimi su Brignone, resistendo anche alla rimonta dell’azzurra nella seconda manche. Va rimarcato come senza il clamoroso errore sul finire della prima, la valdostana avrebbe comodamente vinto la gara. Sul podio ci sale anche la svedese Sara Hector, staccata di 80 centesimi dalla vincitrice.

I distacchi si alzano vertiginosamente dal quarto posto della norvegese Thea Louise Stjernesund, che ha accusato oltre due secondi (+2.30) dalla vetta. Quinta Lara Colturi (+2.54), che ha preceduto la slovena Neja Dvornik (+3.34) e la svizzera Wendy Holdener (+3.56). Ottava posizione per l’americana AJ Hurt (+3.61), mentre completano la Top-10 la svedese Estelle Alphand (+3.66) e l’austriaca Stephanie Brunner (+4.80).

Quattordicesimo posto per Giorgia Collomb (+5.48), che ottiene punti di Coppa del Mondo comunque importanti. Rimpianti per Sofia Goggia, che è uscita nella seconda manche dopo che aveva concluso al quarto posto la prima.

Brignone si impone dunque nella classifica di specialità con 580 punti, con Alice Robinson seconda con 520 e la svedese Sara Hector con 447. In quella generale la valdostana ha stabilito il nuovo record di punti per l’Italia, chiudendo la sua stagione a 1594, record assoluto per un’italiana. Seconda chiude Gut-Behrami con 1272, mentre Sofia Goggia centra un importantissimo terzo posto nella generale con 931 punti.