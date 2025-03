Snowboardcross, quinto posto amaro ai Mondiali per Moioli/Sommariva. Oro alla Francia

Tanti rimpianti sulle nevi svizzere di St. Moritz per l’Italia al termine della prova a coppie miste valevole per i Campionati Mondiali di snowboardcross 2025. L’ambiziosa formazione azzurra composta da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli è uscita di scena in semifinale, vincendo poi in scioltezza la Small Final e chiudendo dunque la competizione iridata in quinta piazza assoluta.

Il rammarico è legato allo sfortunato episodio che ha sancito l’eliminazione della coppia italiana in semifinale, con la fresca campionessa del mondo individuale Moioli affossata da un pericoloso contatto con l’americana Acy Craig (punita con la squalifica del tandem statunitense) che l’ha costretta a rallentare e a saltare una porta per evitare la caduta in atterraggio da un salto mentre si stava lanciando a doppia velocità per andare a prendere le prime due e dunque il pass per la finalissima.

Davvero un peccato per l’Italia, che aveva sicuramente il potenziale per giocarsi anche la vittoria alla luce della competitività evidenziata dalla bergamasca nei vari turni odierni (nei quarti di finale e nella Small Final ha sfoderato delle rimonte impressionanti nella sua frazione) dopo il memorabile titolo mondiale individuale conquistato ieri in volata davanti alla fuoriclasse britannica Charlottw Bankes (oggi sottotono).

La medaglia d’oro nella gara a squadre è andata alla Francia con Loan Bozzolo e Julia Pereira de Sousa, mentre il podio è stato completato dall’Australia 2 di Cameron Bolton/Mia Clift ed in terza posizione dalla Svizzera di Valerio Jud ed una scatenata Sina Siegenthaler. Quarto posto in Big Final per la seconda coppia transalpina formata da Aidan Chollet e Lea Casta.