Michela Moioli esulta: “Campionessa del Mondo? Incredibile dopo la botta in allenamento”

Michela Moioli si è laureata Campionessa del Mondo di snowboardcross, imponendosi in Engadina al termine di uno spettacolare duello con la britannica Charlotte Bankes. L’azzurra ha preso meglio l’ultimo salto, è riuscita a fare più velocità e ha superato l’avversaria al photo-finish, dopo un palpitante tuffo sulla linea del traguardo. Un pezzetto di tavola della nostra portacolori era davanti alla rivale e così si è potuto fare festa sulle nevi svizzere.

Il titolo iridato sembrava maledetto per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, visto che prima di oggi era salita sul podio in quattro occasioni a livello individuale (argento nel 2021; bronzo nel 2015, 2017, 2019) senza però mai assaporare il gradino più alto. La 29enne, che nel corso di questa stagione non è mai riuscita a imporsi in Coppa del Mondo, ha trionfato nella gara più importante dell’annata agonistica e ha fatto suonare l’Inno di Mameli in terra elvetica.

Michela Moioli ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara, rilasciando alcune dichiarazioni in lingua inglese: “Non ho parole. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo, ma dopo la botta in allenamento non pensavo di diventare Campionessa del Mondo. È davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare Campionessa del Mondo”.