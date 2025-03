HA VINTO TUTTO! Michela Moioli conquista l’oro ai Mondiali e chiude il cerchio di una leggenda!

Una stagione intera impostata sulla gara di oggi. La Coppa del Mondo come una palestra per effettuare dei test più che un reale obiettivo. Qualche buon piazzamento, due podi, ma mai un acuto. Per Michela Moioli contava solo questo 28 marzo 2025: l’oro ai Mondiali era l’unico a mancare in una bacheca straordinaria. Missione compiuta: la bergamasca si è laureata campionessa iridata di snowboardcross a St. Moritz (Svizzera). Il cerchio di una fuoriclasse leggendaria si è finalmente chiuso.

Che il grande risultato fosse nell’aria lo si era già intuito dalle qualificazioni, chiuse dall’azzurra in seconda posizione: raramente nella stagione in corso aveva mostrato una tale competitività sin dalla prima fase della competizione. D’altronde la pista elvetica, così lunga e resa complessa da continue gobbe e curve accentuate, è parsa sin da subito perfetta per esaltare le qualità tecniche della 29enne italiana.

Michela Moioli iniziava il cammino odierno con i quarti di finale, dove non aveva problemi a precedere l’australiana Josie Baff, la francese Chloe Trespeuch e la canadese Tess Critchlow. La strada diventava decisamente più impervia in semifinale: la classe 1995 si ritrovava in terza posizione dopo la partenza, tuttavia riusciva a mettere il turbo ed a sorpassare le avversarie a velocità doppia. Moioli precedeva così sul traguardo la francese Julia Pereira De Sousa, Baff e la transalpina Manon Petit Lenoir.

Si arrivava così all’atto conclusivo, con l’italiana contrapposta, oltre a Pereira De Sousa, anche alla grande favorita britannica Charlotte Bankes, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitrice di ben cinque gare quest’anno, ed alla canadese Meryeta Odine. Dopo l’avvio Moioli si ritrovava nella posizione probabilmente ideale, ovvero seconda alle spalle di Pereira De Sousa, mentre Odine si chiamava subito fuori con una caduta. La portacolori del Bel Paese scavalcava con agilità la francese e provava la fuga, ma da dietro risaliva come un fulmine lo spettro Bankes, firmando il sorpasso ai danni della bergamasca. Ma oggi era il giorno di Michela e nessuna sarebbe riuscita a spezzare il sogno più grande. Con una determinazione feroce, l’azzurra prendeva l’interno della britannica all’ultima curva e la affiancava. La competizione si decideva così letteralmente come in una volata ciclistica. Moioli impennava la tavola sul traguardo e riusciva a precedere l’avversaria di una manciata di centimetri: vittoria!

La fuoriclasse lombarda è scoppiata in lacrime dopo il traguardo. Poi, in preda ad una naturale quanto splendida esaltazione, ha intonato le celebri note dell’ormai lontano Mondiale di calcio 2006: “Popopopopooooo“. Il cerchio, come dicevamo, si è chiuso. Michela Moioli ha vinto le Olimpiadi nel 2018, i Mondiali nel 2025 e la Coppa del Mondo per tre volte (2016, 2018 e 2020). Vanta inoltre ben 22 affermazioni in Coppa del Mondo. Prima di oggi ai Mondiali, che sembravano stregati, vantava ben 4 medaglie individuali: tre bronzi (2015, 2017, 2019) ed un argento (2021). Oggi l’agognato oro è arrivato, e l’azzurra può gridare ai monti di aver vinto tutto.