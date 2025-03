Simone Vagnozzi lo aveva detto mesi fa: “Mensik e Fonseca saranno dei rivali molto forti”. E l’aneddoto col brasiliano a Torino…

Una previsione corretta. Joao Fonseca e Jakub Mensik si stanno ritagliando un ruolo di primo piano nel massimo circuito internazionale del tennis in questo 2025. Il brasiliano, vincitore delle Next Gen ATP Finals 2024, ha infilato tutta una serie di grandi risultati, che l’hanno portato anche a conquistare il suo primo titolo ATP a Buenos Aires (Argentina), avendo solo 18 anni.

Attualmente n.59 del mondo, Fonseca è tra i grandi attesi della stagione sul rosso che per lui inizierà da Madrid, per dare il via poi alla serie Roma-Roland Garros. Il ceco, in tutto questo, a 19 anni ha già vinto il suo primo titolo in un Masters1000, battendo nell’ultima nottata italiana Novak Djokovic in finale a Miami. Un successo che l’ha proiettato al n.24 ATP.

Nomi che però non sono nuovi agli appassionati e pronunciati in tempi non sospetti da Simone Vagnozzi, tecnico di Jannik Sinner, in un’intervista a Sky Sport di mesi fa. Il coach dell’altoatesino, infatti, aveva già previsto il tutto: “Bisognerà prestare attenzione a Mensik e Fonseca, saliranno sicuramente di livello, non ci sarà solo Alcaraz“, aveva dichiarato il coach nostrano.

A questo proposito, un aneddoto legato al brasiliano: “Nel 2023, Jannik ha avuto modo di allenarsi con Fonseca e tutti siamo rimasti impressionati dalla velocità di palla. Sinner ci disse che come sparring-partiner preferiva un altro tennista perché Joao tirava troppo forte (sorride, ndr.)“. Un training che portò anche a un set di prova tra i due, vinto dall’attuale n.1 del ranking 6-3.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER-JOAO FONSECA