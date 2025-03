Short track, Lorenzo Previtali in evidenza nei Mondiali giovanili a Calgary

Calato il sipario sulla seconda giornata dei Mondiali 2025 giovanili di short track sull’anello di ghiaccio di Calgary (Canada) e per l’Italia risultati non eccelsi rispetto a quelle che potevano essere le aspettative del day-2. Nelle batterie dei 1000 metri femminili, solo Margherita Betti ha avuto accesso ai quarti di finale, perché danneggiata nella sua heat n.5. Niente da fare invece per Elisa Beltrami e Sara Martinelli.

Nella medesima distanza al maschile Lorenzo Previtali si è messo in evidenza nelle batterie, firmando il miglior crono della heat n.4 e mostrando chiari segnali di vitalità. Azzurrino qualificato ai quarti di finale e da seguire con particolare attenzione nel gioco delle medaglie.

Poche soddisfazioni sono arrivate dalle staffette. Nei quarti di finale nella prova a squadre mixed, gli azzurri sono giunti terzi nella loro batteria, preceduti da Kazakistan e Olanda e quindi non hanno staccato il biglietto per le semifinali.

Niente da fare anche per le ragazze, classificatesi quarte nei quarti della staffetta femminile alle spalle di Cina, Kazakistan e Giappone. Poca fortuna anche per il quartetto maschile, squalificato nella heat 3, vinta dalla Cina davanti alla Germania.