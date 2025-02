Short track, Lorenzo Previtali è il protagonista azzurro nella prima giornata dei Mondiali Juniores

Si è alzato il sipario sui Mondiali Juniores di short track in corso di svolgimento in Canada a Montreal. Nella prima giornata il protagonista principale in casa Italia è stato senza alcun dubbio Lorenzo Previtali, unico azzurro capace di superare il turno. Il diciannovenne bergamasco ha infatti staccato il biglietto per i quarti di finale nei 500 metri e per la semifinale nei 1500 metri.

Sicuramente Previtali è la miglior carta che l’Italia che la squadra azzurra può giocarsi sul ghiaccio canadese. L’obiettivo per il pattinatore lombardo è quello di centrare più finali possibili, giocandosi poi la possibilità di conquistare anche una medaglia.

Giornata difficile per gli altri azzurri. Nei 1500 metri, infatti, Daniele Zampedri ha superato i preliminari, mentre si è poi fermato al turno successivo, passando così dai ripescaggi di quest’oggi, dove ci sarà anche Aaron van Quang Pietrobono. Nei 500 metri stesso destino per Zampedri e con lui ci sarà anche Massimiliano Picchiarelli.

Poche fortune in campo femminile. Nella distanza più lunga il terzetto composto da Margherita Betti, Elisa Beltrami, Sara Martinelli dovrà passare dai ripescaggi dopo l’eliminazione ai quarti di finale. Nei 500 metri, invece, Betti è stata squalificata in batteria, mentre dovranno passare ancora dai ripescaggi sia Sara Martinelli sia Sabrina Canclini.